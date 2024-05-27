День Исидора Чудотворца. Что категорически запрещено делать в этот день

Приметы на Исидора Чудотворца
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Ласточка свила гнездо под крышей — в доме поселится счастье.
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Ласточка бросила гнездо — в семье случится несчастье.
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Убил ласточку — удача покинет.
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Разорил гнездо ласточки — сам останешься без жилья.
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Ласточка залетело в окно дома — девушка в нем скоро выйдет замуж.
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Ласточка летает над домом во время свадьбы — брак будет крепким, долгим и счастливым.
Что нельзя делать в день Исидора Чудотворца
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Нельзя проводить в доме шумные праздники, устраивать веселье, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.
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Нельзя прерывать поездки и путешествия. В противном случае — можно спугнуть удачу в делах и финансах.
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Запрещено скандалить в семье. Ссоры и разногласия, вспыхнувшие в этот день, перерастут в пламя вражды, которое спалит все отношения на долгие годы.
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Нельзя утром возвращаться с полпути домой — весь день пойдет насмарку.
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Нельзя заходить домой, если споткнулся у входной двери.
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Нельзя целый день ходить в одной и той же одежде — нечистая сила пристанет и будет мешать выполнению задуманного, что приведет к нищете.
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Запрещено спать на одной подушке нескольким людям, иначе на следующий день начнут мысли путаться.
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Нельзя оставлять в доме гостей на ночевку — это принесет разлад и беспокойства в семью.
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