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Жизнь

День Исидора Чудотворца. Что категорически запрещено делать в этот день

27 мая православные христиане отмечают день памяти блаженного Исидора Твердислова. В народе этот праздник известен как Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей. Исидор родился в Пруссии, но в юности принял православие и отказался от мирской жизни. Прибыв в Россию, он остановился в Ростове Великом, где построил себе хижину из веток на возвышенном и сухом месте посреди большой лужи. После смерти его похоронили в этой хижине, а последователи воздвигли на его могиле церковь в честь Вознесения Господня. День получил название Бокогрей, потому что с 27 мая перестают дуть холодные северные ветра. Также в этот день прилетают из тёплых краёв стрижи и ласточки-касаточки, принося с собой тепло на Русь.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

Приметы на Исидора Чудотворца

  • Ласточка свила гнездо под крышей — в доме поселится счастье.

  • Ласточка бросила гнездо — в семье случится несчастье.

  • Убил ласточку — удача покинет.

  • Разорил гнездо ласточки — сам останешься без жилья.

  • Ласточка залетело в окно дома — девушка в нем скоро выйдет замуж.

  • Ласточка летает над домом во время свадьбы — брак будет крепким, долгим и счастливым.

Ласточка.
Ласточка.
vk.com/agkm1823

Что нельзя делать в день Исидора Чудотворца

  • Нельзя проводить в доме шумные праздники, устраивать веселье, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.

  • Нельзя прерывать поездки и путешествия. В противном случае — можно спугнуть удачу в делах и финансах.

  • Запрещено скандалить в семье. Ссоры и разногласия, вспыхнувшие в этот день, перерастут в пламя вражды, которое спалит все отношения на долгие годы.

  • Нельзя утром возвращаться с полпути домой — весь день пойдет насмарку.

  • Нельзя заходить домой, если споткнулся у входной двери.

  • Нельзя целый день ходить в одной и той же одежде — нечистая сила пристанет и будет мешать выполнению задуманного, что приведет к нищете.

  • Запрещено спать на одной подушке нескольким людям, иначе на следующий день начнут мысли путаться.

  • Нельзя оставлять в доме гостей на ночевку — это принесет разлад и беспокойства в семью.

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