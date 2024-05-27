День Исидора Чудотворца. Что категорически запрещено делать в этот день

27 мая православные христиане отмечают день памяти блаженного Исидора Твердислова. В народе этот праздник известен как Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей. Исидор родился в Пруссии, но в юности принял православие и отказался от мирской жизни. Прибыв в Россию, он остановился в Ростове Великом, где построил себе хижину из веток на возвышенном и сухом месте посреди большой лужи. После смерти его похоронили в этой хижине, а последователи воздвигли на его могиле церковь в честь Вознесения Господня. День получил название Бокогрей, потому что с 27 мая перестают дуть холодные северные ветра. Также в этот день прилетают из тёплых краёв стрижи и ласточки-касаточки, принося с собой тепло на Русь.