23 марта
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Жизнь

День метеоролога-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День метеоролога отмечают в России 23 марта. К празднику altapress.ru подобрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Погода, природа.
Погода, природа.
СС0

Поздравления с Днем метеоролога в прозе

С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать придется только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С Днем метеоролога!

С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение и солнце, пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая! Поздравляю!

С Днем метеоролога! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было всего в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!

Погода, природа.
Погода, природа.
СС0

Поздравления с Днем метеоролога в стихах

В День метеорологии
Я точности желаю,
И пусть прогнозы многие
С погодой совпадают!

В труде пусть не случается
Проблем и неполадок,
Мечты пусть исполняются,
И все идет, как надо!

Есть наука о погоде,
И сегодня ее день.
Наблюдает, что в природе
Будет: солнце или тень?

Всем прислушиваться важно
К их прогнозам — и тогда,
Не придется быть отважным
В поле, где гремит гроза.

Метеорологов поздравляем,
Отличной погоды им желаем!
Пусть природа вам улыбается,
Катаклизмов пусть не случается!

Настроенья желаем отличного,
Прогнозов оптимистичных,
Пусть будет много-много солнца,
Сделайте, а! Вам зачтется.

Погода, природа.
Погода, природа.
СС0

Поздравления с Днем метеоролога в смс

Тех, кто прогнозы составляет
И сообщает нам погоду,
Мы с праздником хотим поздравить,
Пусть позабудут про невзгоды,
Метеорологам хотим мы
Удачи пожелать, успехов
И дней побольше ясных, светлых,
Наполненных теплом и смехом!

Желаю приборов точных
И меньше стихийных бед,
Прогнозов вам долгосрочных
И верных народных примет!

Дай вам бог
Такую моду,
Чтоб угадывать
Погоду,
Чтобы знали
Наперед,
Дождь и снег
Когда пойдет!

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