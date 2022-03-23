День метеоролога-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В День метеорологии Я точности желаю, И пусть прогнозы многие С погодой совпадают! В труде пусть не случается Проблем и неполадок, Мечты пусть исполняются, И все идет, как надо!

Есть наука о погоде,

И сегодня ее день.

Наблюдает, что в природе

Будет: солнце или тень?



Всем прислушиваться важно

К их прогнозам — и тогда,

Не придется быть отважным

В поле, где гремит гроза.