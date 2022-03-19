День моряка-подводника. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твоем нелегком труде помогают фортуна, крепкое здоровье, стойкий дух, надежные друзья. Пусть трудные задачи находят верные решения, а жизненный курс будет на счастье, благополучие и любовь!
Уважаемые моряки-подводники, вы — гордость и опора нашей страны. Поздравляем вас с праздником и желаем мужества, крепости духа, целеустремленности, прекрасного здоровья, радости и успехов в вашей нелегкой работе!
Поздравляю с Днем моряка-подводника! Хочу пожелать браво плавать по морским просторам и рассекать по дорогам жизни, желаю быть дерзкой акулой для противника и веселым Нептуном для своей семьи. Удачи, здоровья, крепкой дружбы и любви!
Поздравления с Днем моряка-подводника в стихах
Моряки-подводники,
Сила, мощь страны,
Вас увидеть в деле
Мы хоть не смогли.
Но, конечно, знаем,
Служба там трудна.
От души желаем
Мира и добра.
Быть в отличной форме
И не знать беды.
Моряки-подводники,
Вы стране верны!
Удачных вам погружений,
Удача нужна моряку.
И теплых всегда возвращений,
Мы ждем вас на берегу!
Под водою ты плывешь,
На подлодке ты живешь,
Служба очень нелегка,
Заслужил ты поздравка!
В этот день тебя поздравим,
Пожелания оставим,
Чтоб за нами ты скучал,
К берегу скорей пристал!
Поздравления с Днем моряка-подводника в смс
Лодка под водой плывет,
Капитан ее ведет,
А команда помогает,
Все приказы выполняет.
Моряки на лодке служат,
Всей командой крепко дружат.
С Днем подводника, дружки,
Получайте поздравки!
Жизнь подводника
Несладка,
Пусть проходит
Служба гладко.
Поздравляем
Моряков
И желаем
Поздравков!
Наилучший ты моряк-подводник,
Будь отважный, стройный, модный,
И я тебе желаю безумно много сил,
Чтобы труд свой сам ты полюбил!