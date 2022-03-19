День моряка-подводника. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Моряки-подводники,

Сила, мощь страны,

Вас увидеть в деле

Мы хоть не смогли.

Но, конечно, знаем,

Служба там трудна.

От души желаем

Мира и добра.



Быть в отличной форме

И не знать беды.

Моряки-подводники,

Вы стране верны!

Удачных вам погружений,

Удача нужна моряку.

И теплых всегда возвращений,

Мы ждем вас на берегу!