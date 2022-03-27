День нацгвардии-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Вся нацгвардия России

Отмечает праздник свой.

За спокойствие и счастье

Все стоят они стеной.



Вас сердечно поздравляю,

Сил желаю вам и счастья,

В деле вашем непростом

Непременно состояться.

Все настоящие гвардейцы

Сегодня праздник отмечают,

Желаем мы войскам российским

Прожить без горя и печали,

Пусть не случается в их жизни

Огромных бед и потрясений,

Во всех делах и начинаньях

Пусть им сопутствует везенье!