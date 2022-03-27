27 марта
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Жизнь

День нацгвардии-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День войск национальной гвардии празднуют 27 марта. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Росгвардия (Нацгвардия).
Росгвардия (Нацгвардия).
By-itself, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе

Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России! Желаю стойкости, уверенности, мужества, бравых сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.

День войск национальной гвардии России — праздник с гордостью и характером! Поздравляем наших элитных борцов за мир и свободу. Желаем терпения, стремлений, достижений, высоких наград, чинов и побед. Безопасности, личного благополучия и счастья!

В праздник, посвященный чествованию войск национальной гвардии России приносим свои искренние поздравления с пожеланиями здоровья, силы и мудрости, долгих лет жизни и всех благ.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в стихах

С Днем нацгвардии сегодня
Поздравленья принимай,
Это выбор благородный,
И ты в нем не подкачай!

Прояви свою отвагу
И решительный настрой,
И служи стране во благо,
Чтоб гордились все тобой!

Всю нацгвардию сегодня
Поздравляю с уважением.
Я желаю новых звезд,
Взлетов в службе и свершений.

Счастья в жизни и удачи,
Обойдет пускай опасность.
Радуют пусть в каждом деле
Четкость, лаконизм и ясность.

Российская нацгвардия —
Большое достояние,
Страна гордится войнами,
Нашедшими призвание,
И в этот праздник нужно
Им пожелать терпения,
Здоровья, счастья, радости,
Любви и вдохновения!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
СС0

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в смс

Вся нацгвардия России
Отмечает праздник свой.
За спокойствие и счастье
Все стоят они стеной.

Вас сердечно поздравляю,
Сил желаю вам и счастья,
В деле вашем непростом
Непременно состояться.

Все настоящие гвардейцы
Сегодня праздник отмечают,
Желаем мы войскам российским
Прожить без горя и печали,
Пусть не случается в их жизни
Огромных бед и потрясений,
Во всех делах и начинаньях
Пусть им сопутствует везенье!

С Днем нацгвардии России
Поздравляем мы войска,
Пусть они не знают горя,
Не придет в их жизнь тоска,
Пусть они здоровы будут,
Защищают пусть страну
От врагов и террористов,
Тех, кто развязал войну!

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