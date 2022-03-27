День нацгвардии-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе
Поздравляю с Днем войск национальной гвардии России! Желаю стойкости, уверенности, мужества, бравых сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.
День войск национальной гвардии России — праздник с гордостью и характером! Поздравляем наших элитных борцов за мир и свободу. Желаем терпения, стремлений, достижений, высоких наград, чинов и побед. Безопасности, личного благополучия и счастья!
В праздник, посвященный чествованию войск национальной гвардии России приносим свои искренние поздравления с пожеланиями здоровья, силы и мудрости, долгих лет жизни и всех благ.
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в стихах
С Днем нацгвардии сегодня
Поздравленья принимай,
Это выбор благородный,
И ты в нем не подкачай!
Прояви свою отвагу
И решительный настрой,
И служи стране во благо,
Чтоб гордились все тобой!
Всю нацгвардию сегодня
Поздравляю с уважением.
Я желаю новых звезд,
Взлетов в службе и свершений.
Счастья в жизни и удачи,
Обойдет пускай опасность.
Радуют пусть в каждом деле
Четкость, лаконизм и ясность.
Российская нацгвардия —
Большое достояние,
Страна гордится войнами,
Нашедшими призвание,
И в этот праздник нужно
Им пожелать терпения,
Здоровья, счастья, радости,
Любви и вдохновения!
Поздравления с Днем войск национальной гвардии в смс
Вся нацгвардия России
Отмечает праздник свой.
За спокойствие и счастье
Все стоят они стеной.
Вас сердечно поздравляю,
Сил желаю вам и счастья,
В деле вашем непростом
Непременно состояться.
Все настоящие гвардейцы
Сегодня праздник отмечают,
Желаем мы войскам российским
Прожить без горя и печали,
Пусть не случается в их жизни
Огромных бед и потрясений,
Во всех делах и начинаньях
Пусть им сопутствует везенье!
С Днем нацгвардии России
Поздравляем мы войска,
Пусть они не знают горя,
Не придет в их жизнь тоска,
Пусть они здоровы будут,
Защищают пусть страну
От врагов и террористов,
Тех, кто развязал войну!