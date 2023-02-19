19 февраля
﻿
Жизнь

День орнитолога — 19 февраля. Окрыляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Ученые, чья жизнь неразрывно связана с птицами, отмечают свой профессиональный праздник — День орнитолога — 19 февраля. Altapress.ru подготовил такие же переливчатые, как пение соловья, поздравления в прозе, стихах и смс.

Птицы.
Птицы.
СС0

Поздравления с Днем орнитолога в прозе

Хочу поздравить орнитолога с его праздником и пожелать безмерного здоровья, успеха, благополучия, удачи, терпения и силы. Пусть все складывается только так, как нужно и все неприятности не просто проходят мимо, а вообще не знают дороги к тебе!

Источник.

Лаборатория питомника редких птиц АлтГУ.
Лаборатория питомника редких птиц АлтГУ.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем орнитолога в стихах

Я тебе найти пожелаю жар-птицу,
Которая тебе счастье быстро принесёт,
Чтобы в любви и нежности раствориться,
И жить без проблем и без разных хлопот.
А если в руки птица идти не захочет,
Тогда душою воспари за нею в высоту,
Крыльев тебе за спиною, мой друг, короче,
Пусть знаю птицы, что ты самый главный тут.

Птички — это профиль главный твой,
И в науку ты давно ушел с головой,
Только о пернатых думаешь ты,
И о своей работе все твои мечты.
Желаю тебе в этот день открытий,
Чтоб новых птиц интересных нашёл обитель,
И за все твои ежедневные старания,
Чтоб однажды стал первооткрывателем.

Птичьих дел ты великий мастер,
И знаешь все разновидности на перечет,
Сегодня с праздником тебя поздравлю,
Пусть будет везде тебе почет.
И премии чтоб за открытия выдавали,
И ценили твой ежедневный труд,
Чтоб птички и дальше тебя увлекали,
И создавали в душе твоей уют!

Ласточка, птица.
Ласточка, птица.
СС0

Поздравления с Днем орнитолога в смс

На хвосте принесет птица удачу,
Душа свободу только ощутит,
С годами ты становишься богаче,
А близкий от тревоги защитит.

Пускай тебе специалист по птичкам,
Почаще приходит солидная наличка,
Чтоб радость обитель твою не покидала,
И чтоб птичка от тебя никогда не улетала!

Тебя восхищают и привлекают птицы,
Бывает, что одна тебе даже приснится,
Что живёт за океаном на озёрах,
С раскраской привлекательной, яркопёрой.
Снится то попугай, то гордый фрегат,
Суровый и неутомимый пират,
Он рыбу у рыбаков ловко отнимает,
В сладких видениях орнитолог засыпает!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость