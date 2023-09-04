День оттяга и другие интересные праздники 4 сентября

День оттяга
Всемирный день оттяга – это забавный и мотивирующий праздник, рассчитанный на людей, которые мечтают хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года и осени.
День незнакомых дорог
4 сентября –прекрасный день для любителей приключений и новых знакомств. В честь этого праздника нужно найти немного времени для прогулки по незнакомой дороге.
Всемирный день сексуального здоровья
Инициатор учреждения этого праздника - Всемирная ассоциация сексуального здоровья, функционирующая с 1978 года. Под сексуальным здоровьем международное научное сообщество понимает «физическое, социальное и эмоциональное благополучие».
Международный день тхэквондо
4 сентября спортсмены-тхэквондисты во всем мире поздравляют друг друга с Международным днем тхэквондо. Дата этого праздника выбрана неслучайно – 4 сентября 1994 года корейское боевое искусство официально вошло в перечень олимпийских спортивных дисциплин.