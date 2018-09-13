День парикмахера: история «древней» профессии и красивые прически современных мастеров

13 сентября в России отмечают День парикмахера. Эта профессия зародилась в Древнем Египте. Первые цирюльники стригли фараонов и пользовались практически теми же инструментами, что и современные мастера. Рассказываем, какой сегодня праздник и как появилась одна из самых востребованных профессий современности.

Какого числа День парикмахера в России

День парикмахера не считается официальным выходным и не относится к государственным праздникам.

У него нет четкой даты. По общепринятой версии День парикмахер отмечают 13 сентября. Однако некоторые коллективы празднуют его 14 сентября.

Неизвестно, когда учредили День парикмахера. До 2000-х представители этой профессии отмечали День работников торговли и бытового обслуживания и Международный день красоты.

История «древней» професии

Истоки профессии уходят в Древний Египет, где парикмахеры окрашивали волосы, изготавливали парики и завивали локоны с помощью металлических прутьев, нагретых на огне. Уже в те времена у египтян были аналоги современных ножниц для стрижки.

Первые парикмахерские и салоны красоты появились в Древней Греции. Навести красоту было роскошью: только знатные дамы могли посещать такие заведения. Древнегреческие парикмахеры красили клиенткам волосы с помощью травяных отваров, завивали модные прически, вплетали в волосы декоративные украшения.

Девушка. Прическа. СС0

В средние века мода на прически и окрашивание не ушла. Однако красить волосы в рыжий цвет категорически запрещалось — считалось, что это дьявольский цвет. В это время также появилась мода на парики.

В России интерес к парикмахерскому искусству проснулся во время правления Петра I. Этим ремеслом занимались крепостные, и чаще всего они стригли «под горшок». После реформ императора мастера стали делать изысканные прически. Люди начали перенимать тенденции европейской моды.

Профессия существовала тысячелетия, однако учить парикмахерскому искусству стали только в конце XIX века в Чикаго. Здесь открылась первая школа парикмахеров.

В наши дни парикмахер — это одна из самых востребованных профессий.

День парикмахера: традиции

13 сентября проходят выпускные в школах, где готовят профессиональных парикмахеров. Также в этот праздник салоны устраивают мастер-классы, семинары и конкурсы, чтобы определить лучшего специалиста.

Иногда в этот день мастера делают для своих клиентов скидки, а компании устраивают корпоративные вечеринки.

Работы современных парикмахеров