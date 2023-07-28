День пиарщика - 28 июля. Креативные поздравления в прозе, стихах и смс

Пиарщик — это ведь призванье,

Заняться этим могут далеко не все.

Тут нужен опыт, вдохновенье, знанья,

Подвластно это всё тебе.



Так, принимай же поздравленье!

Пускай в делах все будет хорошо,

Работе пусть сопутствует везенье,

А в сердце разгорается тепло.

Сегодня пиарщик в особом ударе,

Он все, что угодно, для вас «пропиарит» —

Любые изделья, любую конструкцию,

Чтоб люди у вас покупали продукцию.

Нелегкое дело, конечно — пиар,

Для этого нужен особенный дар,

Вникнуть во все и во всем разобраться,

Чтоб не смогли конкуренты пробраться!

И в этот июльский прекрасный денек

Пиарщику мы посвятим поздравок!