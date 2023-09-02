2 сентября
﻿
Жизнь

День ППС - 2 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

День патрульно-постовой службы России ежегодно отмечают 2 сентября. Именно в этот день в 1923 году Центральным админуправлением НКВД города Москвы была издана специальная инструкция, которая регламентировала права и обязанности милиционеров-постовых, а также определяла статус самой службы.

Денис Смирнов, капитан полиции.
Денис Смирнов, капитан полиции.
Дмитрий Лямзин.

Поздравления с Днем ППС в смс

В День ППС тебе желаю,
Свою работу обожать,
Зарплата чтоб была большая,
Аж не хотелось взяток брать!

Чтоб нарушители порядка
Тебя боялись, как огня,
И будни проходили гладко,
И рос престиж день ото дня.

Пожелать хочу вам в жизни
Больше радостных чудес.
Поздравления сегодня
Всем ребятам с ППС.

Ох, нелегкая работа
Вам досталась по судьбе.
Сил, здоровья вам желаю,
Воли в жизненной борьбе.

В славный праздник ППС
Всем сотрудникам желаю,
Пусть Господь глядит с небес,
Вас от рисков сберегает!

Только облачко тряхнёт —
Звёзды на погоны скинет,
Чтоб гордились круглый год
Своей службой вы отныне!

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Поздравления с Днем ППС в прозе

С Днем ППС полиции России. Пусть все вызовы заканчиваются мирно, спокойно, а удача неизменно будет рядом. Желаю уважения, уюта, позитива и счастья на долгие годы. Спасибо за то, что оберегаете наш покой. С праздником!

Поздравляю с днем ППС! Желаю без правонарушений на дорогах, без пробок и ям, без ссор и разногласий. Пусть после тяжелого дня не болят ноги, а настроение будет отличным, чтобы дома ждали и любили.

Поздравляю с Днём ППС и желаю здравия, а также сил, энергии, решительности, отваги, боевого духа для бравой службы на своём посту. Пусть патрулирование проходит успешно, а жизнь — не слишком быстро, красиво и только так, как хочется тебе.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Поздравления с Днем ППС в стихах

С Днем ППС! Ура, ура, ура!
Ты воплощенье мужества и силы.
Желаю тебе мира и добра,
Чтоб беды в дом совсем не заходили.

Еще, конечно здравия тебе,
Добра и по карьере продвиженья,
Достатка, мира дому твоему,
Терпенья тебе, сил и настроенья!

С днем ППС я поздравляю!
От всей души добра желаю.
Работа ваша всем важна,
Защита гражданам нужна.

Пусть исполняются мечты.
В душе вам мира, теплоты,
Здоровья на года вперед.
Удача вас всегда найдет!

В День ППС тебе желаю,
Свою работу обожать,
Зарплата чтоб была большая,
Аж не хотелось взяток брать!

Чтоб нарушители порядка
Тебя боялись, как огня,
И будни проходили гладко,
И рос престиж день ото дня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость