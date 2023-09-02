День ППС - 2 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем ППС! Ура, ура, ура!

Ты воплощенье мужества и силы.

Желаю тебе мира и добра,

Чтоб беды в дом совсем не заходили.



Еще, конечно здравия тебе,

Добра и по карьере продвиженья,

Достатка, мира дому твоему,

Терпенья тебе, сил и настроенья!

С днем ППС я поздравляю!

От всей души добра желаю.

Работа ваша всем важна,

Защита гражданам нужна.



Пусть исполняются мечты.

В душе вам мира, теплоты,

Здоровья на года вперед.

Удача вас всегда найдет!