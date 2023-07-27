Altapress.ru рассказывает о шести самых необычных и интересных праздниках, которые отмечают в мире 27 июля.

День рождения гамбургера.

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

Он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата.

Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

День пяти случайных встреч.

Сегодня обязательно нужно выйти на улицу и прогуляться. Есть большая вероятность встретить приятных людей, знакомых или не очень, или наткнуться на бездомную кошку или собаку.

На самом деле эти встречи не такие уж и случайные. Каждый встреченный 27 июля, если правильно себя повести, может стать лучшим другом на всю жизнь.

Также считается, что если в этот день вы встретили пять и больше случайных знакомых, значит, в ближайшие месяцы вам обязательно улыбнется удача.

Объятия. Пара СС0

День прогулки с домашними растениями.

Этот праздник учрежден специально для энтузиастов – растениеводов, которые готовы тратить время, чтобы выносить свои растения на прогулку, чтобы подарить им хотя бы немного солнечного света.

День ходьбы на ходулях.

Археологи считают, что ходули были изобретены еще во времена Древней Греции, в 6 веке до н.э. До сих пор их используют в культуре разных стран, в особенности на разных праздниках и карнавалах.

Если давно мечтали освоить этот способ передвижения, но не решались, обязательно исполните свое желание 27 июля.

Ходули. unsplash.com

День трансатлантической связи.

В 1866 году через Атлантический океан был проложен телеграфный кабель, соединивший Европу и Северную Америку, что стало переломным моментом в международной истории.

Всего на реализацию проекта ушло 12 лет. Он начался в 1854 году и был завершен 27 июля 1866 года.

День благодарности волынке.

Этот праздник посвящен традиционной шотландской волынке.

Этот музыкальный инструмент использовался бесстрашными шотландцами не только на торжественных и праздничных мероприятиях, но и для объявления начала сражений.