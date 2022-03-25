25 марта
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Жизнь

День работника культуры-2022. Красивые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День работника культуры празднуют в России 25 марта. Altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем работника культуры в прозе

Поздравляю с Днем работника культуры. В этот прекрасный праздник хочу пожелать творческих успехов, осуществления всех планов и задумок, вдохновения и радости. Пусть ваш труд несет только позитив и положительные эмоции для всех людей!

Сегодня особенный праздник, и принимают поздравления все те, кто приумножает культурное наследие нашей страны. Пусть не иссякнут ваши талант и вдохновение. Пусть ваш труд находит отклик в сердцах людей!

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю большого вдохновения и культурного роста. Пусть муза всегда будет у вас в гостях. Развития вам, легких свершений, достижения желаемых результатов и признания в любимом деле! Всего вам самого наилучшего!

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Поздравления с Днем работника культуры в стихах

С Днем работника культуры
Вас сердечно поздравляю,
С музой шествовать под руку
Вам в профессии желаю.

Новых вам идей и планов,
Похвалы, аплодисментов,
В деле значимом — признания,
Светлых, радостных моментов.

С Днем работника культуры
Я поздравить вас хочу,
Пусть не будут трудны будни
И все станет по плечу.

Счастья, радости, успехов,
В жизни ярких лишь минут,
Меньше грусти, больше смеха,
Чтобы дома был уют.

С Днем работника культуры!
Пусть в душе весна царит,
Не клюют доходов куры,
Жизнь на радость вдохновит!

Счастье, славные успехи
Прилетят на огонек,
Испарятся все помехи!
Принимайте поздравок!

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Поздравления с Днем работника культуры в смс

С Днем работника культуры
Поздравляем от души!
Очень важную работу
Делайте вы. Молодцы!

Пожелаем вам сегодня
Вдохновенья и успехов,
Новых творческих идей
И счастливых много дней!

Чтоб народ не заскучал
И страны культуру знал,
Вы Отчизну день за днем
Своим славите трудом.

Всем спецам культурной сферы
Восхищения без меры
От поклонников желаем,
И доход пусть возрастает!

В этот день особый
Обнимать позвольте,
Повод есть весомый —
Слава культработе!

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