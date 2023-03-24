С Днем работника культуры

Поздравляю вас, друзья!

Творческие вы натуры,

Нам без вас никак нельзя.



Пожелаю вдохновения,

Крыльев белых за спиной,

Делать нашу жизнь красивей

Вам доверено судьбой.



Пусть прекрасные идеи

Воплотятся ваши все.

Пусть преследует в работе

Непременно вас успех.

В День работника культуры

Поздравляю от души

Всех, чьи тонкие натуры

Красоту творят в тиши!



Вам желаю вдохновения,

Чтобы ярче жизнь была.

Ваши лучшие творения —

Это славные дела!



Пусть людская благодарность

Освещает ваш талант,

Ведь ваш труд — большая ценность,

Доброты, тепла гарант!