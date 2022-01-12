День работника прокуратуры-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работника прокуратуры в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры. Пусть ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе. Пусть ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. Здоровья и успехов в работе!
Поздравляю с Днем работника прокураторы! Пусть будет успешным ваш путь, желаю находить силы для преодоления любых преград. Здоровья, успеха, терпения в нелегком бою и, конечно, желаю не терять хватку. Любви и всех благ!
Желаю в работе успехов, чтобы каждое действие было правильным, а каждое решение верным. Пусть дом всегда наполнен будет смехом, счастьем и улыбками. Желаю дней удачных и побед грандиозных. Терпения, уверенности и силы. С Днем работника прокуратуры!
Поздравления с Днем работника прокуратуры в стихах
Всех вас с Днем прокуратуры
Поздравляем от души,
Чтоб работали на совесть,
Чтоб законы знали вы!
Сил и крепкого здоровья,
Позитива, доброты,
Радости большой с любовью,
Пусть исполнятся мечты!
Дорогие прокурорские!
Вам желаем мы и впредь
Вести борьбу со взятками, поборами.
В сей схватке, чтоб не ослабеть,
Силы вам понадобятся точно,
Не болеть желаем, не стареть,
На защите правды стоять прочно,
С оптимизмом вдаль смотреть!
День работника прокуратуры
Отмечаем мы сегодня,
Он в России очень славен,
Мы желаем счастья всем.
И примите в этот праздник
Драгоценный поздравок,
Пусть он принесет удачу,
Нежность и любви глоток.
Поздравления с Днем работника прокуратуры в смс
Что ж, товарищ прокурор,
Вот тебе мой приговор:
Ждут тебя 100 лет здоровья
С конфискацией невзгод,
Дни наполнятся любовью
И в работе повезет!
Нынче праздник отмечают
Важные фигуры —
По стране идет сегодня
День прокуратуры.
Пожелаю, чтобы верным
Был всегда ваш приговор,
И чтоб был, бесспорно, счастлив
Каждый славный прокурор.
Товарищ прокурор,
Несете смело свой дозор
Порой без отдыха и сна,
Но такова, увы, судьба!
Выносим вам свой приговор,
Пусть будет счастлив прокурор
И на работе, и в семье,
И в абсолютно каждом дне!