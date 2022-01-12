День работника прокуратуры-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всех вас с Днем прокуратуры

Поздравляем от души,

Чтоб работали на совесть,

Чтоб законы знали вы!



Сил и крепкого здоровья,

Позитива, доброты,

Радости большой с любовью,

Пусть исполнятся мечты!

Дорогие прокурорские!

Вам желаем мы и впредь

Вести борьбу со взятками, поборами.

В сей схватке, чтоб не ослабеть,

Силы вам понадобятся точно,

Не болеть желаем, не стареть,

На защите правды стоять прочно,

С оптимизмом вдаль смотреть!