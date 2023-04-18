На волнах радиостанций

Среди песен и рассказов

Ты в потоке информаций

Свой канал отыщешь сразу.



Будешь слушать увлеченно,

Наслаждаться им отныне,

Настроение, бесспорно,

Тебе радио поднимет.



Нынче праздник твой, послушай,

Радиолюбитель еткий,

Пусть, как прежде, греют душу

Информации потоки!

Если радио ты любишь —

Это праздник точно твой.

День сегодня не забудешь,

Встретить с радиоволной.



Громкость нужную настроив,

Подберешь себе контент,

Чтобы радио с тобою

Было утром и в обед.



И к вечернему досугу

Оно тоже подойдет,

Чтобы, став для тебя другом,

Дарить радость круглый год.