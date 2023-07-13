Восемь необычных и интересных праздников отмечают в мире 13 июля. Altapress.ru рассказывает о них подробнее.

День рая для дураков. Рай для дураков – это шекспировский термин, который означает, что кто-то пребывает в состоянии счастья, основанного на ложной надежде. Но при всех своих недостатках ложная надежда иногда нужна каждому из нас.

В честь этого дня взять выходной, чтобы расслабить свой разум. Если реальная жизнь человека в настоящий момент испорчена и все может показаться неправильным, то в этот день вам нужно закрыть глаза и помечтать о себе в другом мире.

День довольных сотрудников. 13 июля праздник довольных сотрудников отмечают все люди, которые с удовольствием ходят на свою работу.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами. Фото: freepik, автор

День поиска за углом. Это неофициальный и весьма оригинальный праздник. Что может ждать нас за углом? На самом деле, все что угодно. Может быть, там прячется долгожданное счастье? 13 июля считают отличным днем, чтобы проверить это.

Международный день головоломки. Праздник головоломки приурочен ко дню рождению венгерского профессора архитектуры, скульптура и изобретателя Эрно Рубика. Всемирную известность он получил благодаря созданию объемных игрушек и головоломок.

Пазл. Головоломка. unsplash.com

День оседающего на землю. Еще один необычный праздник. В интернете встречается масса вариантов, кому же или чему он посвящен: людям, которых от усталости не держат ноги; пыли и смогу, которые из-за летней жары в большом количестве витают в воздухе и т.д.

Международный день горных пород. Праздник был учрежден в 2003 году Генассамблеей ОНН по итогам Международного года гор.

Косплей в День города Барнаула 03.09.2022. Ирина Пергаева, altapress.ru

День принятия своей гиковости. 13 июля примите свою чокнутость и используйте ее как свою тайную силу. Быть гиком - это весело. Скорее всего, в мире встречается очень мало людей, которые так же как и вы обладают обширными знаниями в музыке, видеоиграх, комиксах, фильмах, ювелирных украшениях эпохи Возрождения или астрономии.

День первого чемпионата мира по футболу. Первый чемпионат мира по футболу проходил в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года. Специально для этого события в Монтевидео был построен стадион «Сентенарио» на 90 тысяч зрителей.