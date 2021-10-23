День рекламиста-2021. Творческие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем рекламщика в прозе
Поздравляю с Днем работников рекламы! Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.
С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.
Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!
Поздравления с Днем рекламщика в стихах
Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.
В День работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!
С Днем работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!
Было чтоб воображенье
Очень бурным, всем на зависть,
И в работе, без сомненья,
Все проекты воплощались!
Поздравления с Днем рекламщика в смс
Желаю красочных идей,
Рекламу свежую творите,
Чтоб завлекать легко людей,
Идеи яркие ищите!
Пусть посещает вдохновение
Вас для создания реклам!
Я от работы наслаждение
Всегда ловить желаю вам!
У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.
Креативных вам идей
От души желаю,
Будьте счастливы, ребята.
В общем, поздравляю!
Для маркетинга порою
Не жалеешь ты себя —
За пиар стоишь горою,
Громко лозунги трубя.
Я желаю тебе счастья
И заказ огромный самый.
Ты твори всегда со страстью —
С Днем работников рекламы!