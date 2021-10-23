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Жизнь

День рекламиста-2021. Творческие поздравления в прозе, стихах и смс

23 октября в России отмечают День работников рекламы. Altapress.ru подобрал креативные поздравления в прозе, стихах и смс.

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон.
СС0

Поздравления с Днем рекламщика в прозе

Поздравляю с Днем работников рекламы! Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

С профессиональным праздником работников рекламы! Пусть ваши ролики, рекламные щиты, листовки и все остальные способы передачи сообщений покупателям будут интересными и увлекательными. Пусть не вызывают желания моментально переключить канал или выкинуть листовку в мусорный бак.

Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!

Телефон.
Телефон.
СС0

Поздравления с Днем рекламщика в стихах

Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.

В День работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.

Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!

С Днем работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!

Было чтоб воображенье
Очень бурным, всем на зависть,
И в работе, без сомненья,
Все проекты воплощались!

Воздушные шары
Воздушные шары
СС0

Поздравления с Днем рекламщика в смс

Желаю красочных идей,
Рекламу свежую творите,
Чтоб завлекать легко людей,
Идеи яркие ищите!

Пусть посещает вдохновение
Вас для создания реклам!
Я от работы наслаждение
Всегда ловить желаю вам!

У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.

Креативных вам идей
От души желаю,
Будьте счастливы, ребята.
В общем, поздравляю!

Для маркетинга порою
Не жалеешь ты себя —
За пиар стоишь горою,
Громко лозунги трубя.

Я желаю тебе счастья
И заказ огромный самый.
Ты твори всегда со страстью —
С Днем работников рекламы!

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