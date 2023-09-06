6 сентября
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Жизнь

День рыжих и другие интересные праздники 6 сентября

День полетов над землей, День борьбы с прокрастинацией и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 6 сентября.

Рыжая женщина.
Рыжая женщина.
СС0

День рыжих

По одной из версий возникновения этого праздника, в начале 1980-х годов житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра.

Самолет ATR 72.
Самолет ATR 72.
krasavia.ru

День полетов над землей

Если 6 сентября у вас нет возможности отправиться куда-либо на самолете, то можно отпраздновать День полетов над землей на качелях или в гамаке. Здесь главное весело провести время и испытать удивительное чувство парения в свободном пространстве.

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

День борьбы с прокрастинацией

6 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы с прокрастинацией. Привычку откладывать важные дела, а вместо них концентрироваться на более простых и незначительных задачах, многие психологи окрестили болезнью XXI века.

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