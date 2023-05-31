День российской адвокатуры - 31 мая. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Всех адвокатов поздравляю,

Желаю ярких вам побед,

Профессию пусть вашу уважают,

Все завершаете без бед.



Чтоб судов поменьше было,

Апелляций чтоб не знали,

И беда про вас забыла,

Лишь победы вы встречали.



Профессионалами чтоб оставались,

И знали, что все по плечу,

В себе секунды вы не сомневались,

С днем адвокатуры поздравить хочу!

Вас, правозащитники,

Нынче поздравляю,

В День адвокатуры

Лишь побед желаю.



Пусть дела все спорятся,

И придет успех,

Пред законом славным

Не будет пусть помех.



Счастья вам и радости

В жизни вашей личной,

Проводить все слушанья

Только на отлично.