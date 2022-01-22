День рождения попкорна. ТОП-9 вкусных фактов о воздушной кукурузе

1. Примерно 500 лет назад индейцы не ели попкорн, а… Делали из него необычные украшения — бусы и браслеты, которые были неким амулетом.
2. Попкорн боится влаги. А вот просушенный он обладает высокой прочностью. Пальцем, как говорится, не раздавишь!
3. Воздушной кукурузой, кстати, украшали не только тело. На Балканах ей обвешивали новогоднюю елку.
4. Первый компактный аппарат для приготовления попкорна появился в 1985 году. Произошло это в США.
5. Из-за доступной цены попкорн был особенно популярен в 1930-х. Тогда его слава буквально взлетела ввысь.
6. Кукуруза «лопается» потому, что ее зерна твердые только снаружи, а внутри — мягкие. При нагревании мягкая часть расширяется, — и попкорн взрывается.
7. Кукуруза превращается в попкорн, когда ее нагревают до 190 градусов.
8. Попкорн полезен для организма. В нем содержится много витаминов, А и В.
9. Раньше воздушную кукурузу использовали для перевозки грузов. Ей обсыпали вещи, и она защищала их от падений во время транспортировки.