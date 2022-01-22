День рождения попкорна. ТОП-9 вкусных фактов о воздушной кукурузе

Одно из главных угощений для любителей кино — попкорн — празднует день рождения 22 января. Самые занимательные факты о воздушной кукурузе — в подборке altapress.ru.

1. Примерно 500 лет назад индейцы не ели попкорн, а… Делали из него необычные украшения — бусы и браслеты, которые были неким амулетом.

2. Попкорн боится влаги. А вот просушенный он обладает высокой прочностью. Пальцем, как говорится, не раздавишь!

3. Воздушной кукурузой, кстати, украшали не только тело. На Балканах ей обвешивали новогоднюю елку.

Попкорн , кино СС0

4. Первый компактный аппарат для приготовления попкорна появился в 1985 году. Произошло это в США.

5. Из-за доступной цены попкорн был особенно популярен в 1930-х. Тогда его слава буквально взлетела ввысь.

6. Кукуруза «лопается» потому, что ее зерна твердые только снаружи, а внутри — мягкие. При нагревании мягкая часть расширяется, — и попкорн взрывается.

Попкорн , кино СС0

7. Кукуруза превращается в попкорн, когда ее нагревают до 190 градусов.

8. Попкорн полезен для организма. В нем содержится много витаминов, А и В.

9. Раньше воздушную кукурузу использовали для перевозки грузов. Ей обсыпали вещи, и она защищала их от падений во время транспортировки.