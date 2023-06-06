День русского языка - 6 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю всех, кто пишет,

Знает, любит, говорит,

Ну, а может, просто слышал,

Про великий наш язык!



В день рождения Саши Пушкина,

Чьи стихи звучат, как музыка,

В ряд с культурой и искусствами

Отмечаем мы день языка.



Целым миром встретим праздник.

Пусть он будет долговечным,

Пусть найдется собеседник

В этот праздник русской речи.

Что в русском языке такого,

За что его так любим мы?

Нет языка для нас другого,

От Магадана до Москвы!



На нем писал великий Пушкин,

Некрасов, Тютчев и Толстой,

Не надо быть полностью русским,

Чтобы влюбиться с головой!



В День языка я не промолвлю,

Ни разу бранного словца,

Хотя без них, ведь, безусловно,

Утерян смысл и красота.