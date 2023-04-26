Секретарь — работа не из легких,

Ведь у них так много важных дел.

Поздравляю с днем международным

Деловых людей — секретарей.



Пусть работа радость доставляет,

Пусть успех сопутствует в делах.

Пусть звонки тебе не досаждают,

И везет пусть даже в мелочах.



Пусть уютно и легко живется

Вам в кругу всех близких и родных.

Пусть удача светит ярче солнца,

Пусть счастливым станет каждый миг.

Хочу тебя поздравить я

Сегодня с Днем секретаря.

Международный праздник этот

Летит сегодня по планете.



Ты элегантна и строга,

И телефон всегда в руках.

И знает каждый шеф и босс,

Что ты решишь любой вопрос.



Я пожелать хочу тебе

Удачи, радости в судьбе,

Дарить улыбки вправо, влево

И быть в приемной королевой.