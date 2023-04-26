26 апреля
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Жизнь

День секретаря — 26 апреля. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

26 апреля праздник отмечают не только секретари, но и другие офисные работники, деятельность которых связана с организацией рабочего пространства. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Секретарь.
Секретарь.
unsplash.com

Поздравления с Днем секретаря в прозе

Поздравляю с Международным днём секретаря и от души желаю всегда знать, что где лежит и кому как ответить. Пусть в работе любая куча дел легко решается сама собой, пусть в жизни всегда происходят яркие, весёлые, прекрасные события. А также желаю высшего уровня и стиля, великолепной красоты и профессионализма!

Поздравляю с Международным днем секретаря. Желаю всегда иметь при себе мощнейшее оружие современности — важную и нужную информацию. Также желаю преуспевать абсолютно во всём и добиваться успеха во всех главных своих начинаниях. Пусть работа никогда не будет слишком хлопотной, пусть жизнь всегда дарит яркие краски, светлые чувства и позитивные эмоции!

Поздравляю с Международным днем секретаря и хочу пожелать не упускать в работе ни одной мелочи, всегда знать ответ на любой вопрос, добиваться блестящих результатов и в деятельности, и в жизни. Пусть твоё каждое утро начинается с вдохновения, пусть каждый день несёт с собой удачу и светлую радость.

Секретарь.
Секретарь.
unsplash.com

Поздравления с Днем секретаря в стихах

Секретарь — работа не из легких,
Ведь у них так много важных дел.
Поздравляю с днем международным
Деловых людей — секретарей.

Пусть работа радость доставляет,
Пусть успех сопутствует в делах.
Пусть звонки тебе не досаждают,
И везет пусть даже в мелочах.

Пусть уютно и легко живется
Вам в кругу всех близких и родных.
Пусть удача светит ярче солнца,
Пусть счастливым станет каждый миг.

Хочу тебя поздравить я
Сегодня с Днем секретаря.
Международный праздник этот
Летит сегодня по планете.

Ты элегантна и строга,
И телефон всегда в руках.
И знает каждый шеф и босс,
Что ты решишь любой вопрос.

Я пожелать хочу тебе
Удачи, радости в судьбе,
Дарить улыбки вправо, влево
И быть в приемной королевой.

Кто все бумаги разгребет,
Изучит точно календарь,
На все звонки ответ найдет?
Конечно, это секретарь!

Желаю вам, секретари,
Чтобы ценил всегда вас босс,
Хочу вам пожелать любви,
И в жизни белых лишь полос!

Карьера вверх пускай растет
И подымается зарплата,
Пусть каждый миг вам принесет
Все то, что вам для счастья надо!

Секретарь.
Секретарь.
unsplash.com

Поздравления с Днем секретаря в смс

Делопроизводство в мире —
Сложная работа,
И трудится вам в помине
Часто надо и в субботу,
Пусть же будет хорошим начальник
И приветливым персонал,
Поздравок наш — такой он малый,
Вам удачи, успех пожелал.

Этот секретарь — не птица,
Его похвалить годится.
С праздником, верный помощник!
Всего тебе и побольше!

Сегодня день секретаря,
А значит, это праздник твой!
Работаешь ты тут не зря:
Ведь ты работник с головой!

Желаю счастья тебе много,
Пусть ждет тебя кругом успех,
Пускай карьерная дорога
Твоя идет все время вверх!

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