День шахматистов - 20 июля. Стратегические поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем шахматистов в прозе
Поздравляю с Международным днем шахмат. Желаю и на доске, и в жизни всегда делать верный ход, который будет приближать тебя к победе. Желаю всегда оставаться спокойным, умиротворенным, интересным, талантливым, смелым, умным и сообразительным человеком. И пусть каждый день радует тебя успехом. Желаю быть всегда на коне, направлять свою ладью по курсу удачи, быть довольным жизнью, как слон, да и вообще, жить по-королевски!
В Международный день шахмат пожелать, конечно, хочу отменной памяти и светлого ума, замечательных идей и бравой логики, спокойствия души и уверенных действий, великолепных побед и неповторимой концепции в каждой игре. Пусть жизнь всегда даёт возможность поставить вражескому королю блестящий мат.
Поздравляю с Международным днем шахмат. Пусть не будет в жизни патовых ситуаций, пусть никто и никогда не поставит тебе мат. Желаю всегда быть на коне и уверенно двигаться к своим целям, сражая наповал любого соперника.
Поздравления с Днем шахматистов в стихах
В шахмат день Международный,
Поздравления несем,
Пусть же будет ум свободным,
Пусть везёт тебе во всем.
Пусть всё в жизни будет просто,
Как на шахматной доске,
Много личностного роста
Пожелаем мы тебе.
Если будут вдруг проблемы —
Ты им скажешь: «Шаг и мат»,
И язык общий со всеми
Находи, чтоб получать
Всё хорошее от жизни,
Чтоб ты — лучшего достиг,
Пусть судьба твоя капризной —
Не становится и на миг!
Разыгрался на доске
Бой серьезный, не на шутку,
Шахматист турнир ведет,
У него нет ни минутки!
Шах и мат в любой момент
Может объявить противник,
Пешки и слоны летят,
И азарт у них спортивный.
Мы сегодня шахматистов
Поздравляем от души,
Пусть стратегии помогут
Комбинации решить.
Жизнь, как партия, а мы
И ладьи, и пешки
Двигать по полю должны
В суете и спешке.
Если вам объявлен шах,
Горевать не стоит,
Значит, дан вам шанс себя
Проявить героем.
Пусть смекалка ход конем
Вам подскажет хитрый,
И противнику разгром
Вы дадите в битве!
Поздравления с Днем шахматистов в смс
Всех заядлых шахматистов
Поздравляю от души,
Партии пусть будут в радость
И ходы все — хороши.
Шах и мат желаю ставить
С удовольствие всегда,
Пусть всегда вам дарит радость
Мыслей хитрых чехарда.
Будьте в жизни королями,
В крайнем случае — ферзями.
Пешкой же бывайте чинно
По тактическим причинам.
Пусть упорство и везенье
Прямо вас ведут к победе.
И всегда пусть будет, кстати,
Ход конем у вас в запасе!
Поздравляю с Днём шахмат!
Пусть он радость сулит,
Щедро логику дарит,
Волшебством закружит.
Даст удачу, конечно,
В клетках жизни скользя,
Чтобы каждая пешка
Превращалась в ферзя!