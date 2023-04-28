Поздравления с Днем скорой помощи в прозе
Поздравляю замечательных людей, которые первыми мчатся на помощь. Желаю вам всегда успевать на вызов и вовремя доставлять пациентов в больницу. Желаю поменьше сложных случаев, всегда благополучных исходов и полного выздоровления спасенных вами людей. Пускай звук сирены и красный крест на белой машине всегда символизируют очень скорую, качественную и своевременную помощь пострадавшим. С праздником, настоящие герои в белых халатах! С Днем скорой помощи!
Поздравляю с Днем скорой помощи. Пусть везде ждут почет и уважение, пусть любой путь удается преодолевать быстро и легко. Желаю крепкого здоровья и величайших сил, чтобы можно было смело и гордо спасать здоровье других людей. Желаю верить в себя, желаю бороться до конца, желаю везде и всегда успевать вовремя. Удачи и благополучия в работе, добра и счастья в жизни!
Скорая помощь стала вашим вторым домом. Поэтому поздравляю вас с этим праздником — днем скорой помощи. Желаю побольше спокойных дежурств, благодарных пациентов. Пусть работа приносит вам радость. И с коллегами живите дружно, ведь вы боретесь за одно — здоровье людей. Ваша работа и опасна и трудна, но это ваше призвание. Несите с честью знамя своей профессии. Большое вам спасибо!
Поздравления с Днем скорой помощи в стихах
Машина скорой помощи
Летит на красный свет,
С тревогой и надеждой
Вам люди смотрят вслед.
И в праздники, и в будни
За жизнь ведете бой,
На помощь и спасение
Надеется любой.
И я в День скорой помощи
Хочу вам пожелать,
Чтобы всегда успели
Вы помощь оказать.
Желаю счастья в жизни,
Чтоб вы беды не знали,
Пусть берегут вас Ангелы,
Людей, спасенных вами.
Да, есть профессия такая —
Ни сна, ни отдыха не зная,
Спешат они скорей помочь.
Не важно, день это иль ночь…
Всё потому, что всех важнее
Призвание спасать людей.
Мы дружно Вас благодарим,
Ведь Красный Крест — незаменим!
День скорой помощи сегодня.
Что ж, дорогие фельдшера,
Вы поздравления примите
И троекратное «Ура!».
Сегодня поздравляем всех,
Кто «скорой помощью» зовется.
Пусть вам сопутствует успех,
Пускай фортуна улыбнется.
Спасали жизни вы не раз,
Спеша на зов без промедления.
Мы пожелаем вам сейчас
Здоровья, счастья, вдохновения.
Чтоб в ваших семьях мир царил,
Сердца отрадой наполнялись.
Чтоб каждый день любовь дарил,
А все надежды исполнялись!
Поздравления с Днем скорой помощи в смс
Скорая помощь всем помогает,
Первой на помощь к нам поспевает.
Счастья, здоровья, медики, вам.
Спасибо большое, за помощь всем нам.
Днем и ночью на подмогу
Призывают часто вас,
Чтоб развеяли тревогу,
Помогли в нелегкий час.
В этот день, для вас особый,
Вам желаем доброты,
Ровной жизненной дороги,
С днем скорой помощи поздравляю.
Много мечт и планов пожелаю.
Пусть работа приносит радость,
Пусть никогда не будет в тягость.
Пусть все сложится удачно,
И жизнь подарит счастье.