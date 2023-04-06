Поздравляю с Днем следователя! Пусть все сложные преступления будут раскрыты, злодеи сидят за решеткой, а Вы будете постоянно двигаться вперед по звездной лестнице погонов. Желаю быть уважаемым, авторитетным человеком в обществе, настоящим Шерлоком Холмсом своего дела!

Кто бы что ни говорил, но без вас наша жизнь была бы менее спокойной, а уровень преступности был бы значительно выше. Желаю вам успеха в любом направлении и удачи в распутывании каждого дела, достойного вознаграждения за свой труд и отменного здоровья. Пусть в вашей жизни будет больше справедливости и уважения, а работа не станет в тягость. С праздником!