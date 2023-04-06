6 апреля
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Жизнь

День следователя — 6 апреля. Взыскательные поздравления в прозе, стихах и смс

6 апреля — профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Следствие.
Следствие.
unsplash.com

Поздравления с Днем следователя в прозе

Поздравляю с Днем следователя! Пусть все сложные преступления будут раскрыты, злодеи сидят за решеткой, а Вы будете постоянно двигаться вперед по звездной лестнице погонов. Желаю быть уважаемым, авторитетным человеком в обществе, настоящим Шерлоком Холмсом своего дела!

Кто бы что ни говорил, но без вас наша жизнь была бы менее спокойной, а уровень преступности был бы значительно выше. Желаю вам успеха в любом направлении и удачи в распутывании каждого дела, достойного вознаграждения за свой труд и отменного здоровья. Пусть в вашей жизни будет больше справедливости и уважения, а работа не станет в тягость. С праздником!

Хочется от всей души поздравить обладателей такой незаурядной и интересной профессии, как следователь, с профессиональным праздником! Желаю вам распутывать самые сложные преступления, всегда иметь под рукой нужную информацию, быть на голову выше среди коллег и никогда не терять веры в свои силы! Пусть следствие никогда не заходит в тупик и ничто не укрывается от вашего взора!

Следствие.
Следствие.
unsplash.com

Поздравления с Днем следователя в стихах

Ни одна деталь из дела
От тебя не ускользнёт,
Ты же следователь смелый,
Пыл тебя ведёт вперёд.

Можешь умозаключенья
Делать прямо на ходу.
Интуиция, везенье
Никогда не подведут!

Ты всех целей добивайся
И в руках держи успех,
По карьере продвигайся,
Исключительно, наверх!

Дело каждое раскроешь
Без особого труда,
Пусть удача за тобою
По пятам бежит всегда!

Пусть всегда лежат улики,
Непременно, на виду,
А досадные ошибки
Стороною обойдут!

Уваженье в коллективе
Взмоет прямо до высот,
И вся жизнь легко, красиво
И безоблачно пойдёт!

Пусть легко идут по жизни
Все внедренные дела,
Чтоб как следователь, четко,
Шла работа и судьба!

Сил и крепкого здоровья,
Будней тихих, без прикрас,
Чтобы жулики сдавались
Самолично, было б класс!

Счастья в жизни Вам, удачи,
Доброты, любви, тепла,
Чтобы служба ваша ровно,
Прогрессивно лишь, текла!

Следствие.
Следствие.
unsplash.com

Поздравления с Днем следователя в смс

В этот день мы вам желаем
Позабыть свои дела,
Не грустить, не знать печали,
Быть успешными всегда,
Будет меньше пусть работы
И побольше выходных,
Никогда не забывайте
Про семью и всех родных!

Следствие ведет знаток,
Ему вручаем поздравок.
С этим днем вас поздравляем
И успехов вам желаем
В нелегком труде,
Очень важном труде,
Пусть будет удача
С вами везде!
Пусть в жизни вашей личной
Будет всё «на отлично»!

Поздравляем, страж порядка,
Очень нужный человек!
Знаешь ты всю правду-матку,
Допросить сумеешь всех
Разгильдяев и воришек.
Адвокаты не беда!
Видишь истину всегда.
Одного тебе желаем:
Крепких нервов, как струна!

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