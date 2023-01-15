Поздравления с Днем следственного комитета в прозе
Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любой тайны, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.
Желаю, чтобы все следствия велись легко, а все дела молниеносно раскрывались! Пускай карьера и зарплата идут только ввысь! Удачи вам, головокружительных успехов и только правильных решений! Будьте полны сил и энергии и трудитесь во благо родной страны!
Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России. Желаю крутой, слаженной, успешной работы и спокойной, но разнообразной и счастливой жизни. Проявляй себя в деятельности твердой и нерушимой скалой, будь для семьи защитой, источником радости и вдохновения.
Поздравления с Днем следственного комитета в стихах
Равных в силе и смекалке
Вам, я знаю, точно нет.
С праздником всех поздравляю,
Следственный наш комитет.
Служба пусть успешной будет,
Звания пускай растут,
Ну, а дома пусть с любовью,
Пониманием вас ждут.
Крепкого вам всем здоровья,
Не сдаваться, не хандрить
И на благо всей России
Верно, преданно служить.
Вы стоите на страже закона,
Выбрав правильный жизненный путь.
На плечах ваших сильных погоны
Нам о чести забыть не дают.
Будет пойман матерый преступник,
Не скрыть правды ушлым врунам.
Вы закона уверенный спутник,
Мы порядком обязаны вам.
Я сегодня хочу вас поздравить,
И от сердца всего пожелать
Не сдаваться житейским невзгодам,
И всегда и во всем процветать!
Комитету следственному
Шлю я поздравления,
Желаю вам в работе
Упорства, вдохновения.
Желаю вам быть круче
Холмса и Мегре,
Чтоб никогда не знали
Вы о глухаре.
Желаю извести
Преступность на корню
И от души за службу
Вас благодарю.
Поздравления с Днем следственного комитета в смс
Тебя преступник пусть боится,
Отважный, грамотный следак,
И пусть плохого не случится,
И не сорвет все планы враг!
В любом ты деле победитель,
И пусть и дальше будет так,
Ведь ты — законности хранитель,
Тебе — здоровья, мира, благ!
Сегодня мы шлем поздравление это —
Сотрудникам следственного комитета:
Желаем всяческих наград,
А на погоны — звездопад,
Любви тележку — в каждый дом,
И материальных благ при том!
А главное — желаем всем
Иметь здоровье без проблем!
День Следственного комитета.
Мои примите поздравления,
Пусть будут силы и здоровье,
Чтоб верные принять решения.
Желаю в деле вашем воли,
Отваги, доблести, терпения.
Пусть дарит жизнь вам за старания
Почаще светлые мгновения.
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