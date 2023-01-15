15 января
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Жизнь

День следственного комитета РФ — 15 января. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Российские следователи отмечают свой профессиональный праздник 15 января. В этот день в 2011 году был образован Следственный комитет, выведенный из состава Прокуратуры. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем следственного комитета в прозе

Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и хочу пожелать уверенных дорог к успеху, ключа к разгадке любой тайны, нужной информации под рукой и огромных возможностей в каждом деле.

Желаю, чтобы все следствия велись легко, а все дела молниеносно раскрывались! Пускай карьера и зарплата идут только ввысь! Удачи вам, головокружительных успехов и только правильных решений! Будьте полны сил и энергии и трудитесь во благо родной страны!

Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России. Желаю крутой, слаженной, успешной работы и спокойной, но разнообразной и счастливой жизни. Проявляй себя в деятельности твердой и нерушимой скалой, будь для семьи защитой, источником радости и вдохновения.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем следственного комитета в стихах

Равных в силе и смекалке
Вам, я знаю, точно нет.
С праздником всех поздравляю,
Следственный наш комитет.

Служба пусть успешной будет,
Звания пускай растут,
Ну, а дома пусть с любовью,
Пониманием вас ждут.

Крепкого вам всем здоровья,
Не сдаваться, не хандрить
И на благо всей России
Верно, преданно служить.

Вы стоите на страже закона,
Выбрав правильный жизненный путь.
На плечах ваших сильных погоны
Нам о чести забыть не дают.

Будет пойман матерый преступник,
Не скрыть правды ушлым врунам.
Вы закона уверенный спутник,
Мы порядком обязаны вам.

Я сегодня хочу вас поздравить,
И от сердца всего пожелать
Не сдаваться житейским невзгодам,
И всегда и во всем процветать!

Комитету следственному
Шлю я поздравления,
Желаю вам в работе
Упорства, вдохновения.

Желаю вам быть круче
Холмса и Мегре,
Чтоб никогда не знали
Вы о глухаре.

Желаю извести
Преступность на корню
И от души за службу
Вас благодарю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем следственного комитета в смс

Тебя преступник пусть боится,
Отважный, грамотный следак,
И пусть плохого не случится,
И не сорвет все планы враг!

В любом ты деле победитель,
И пусть и дальше будет так,
Ведь ты — законности хранитель,
Тебе — здоровья, мира, благ!

Сегодня мы шлем поздравление это —
Сотрудникам следственного комитета:
Желаем всяческих наград,
А на погоны — звездопад,
Любви тележку — в каждый дом,
И материальных благ при том!
А главное — желаем всем
Иметь здоровье без проблем!

День Следственного комитета.
Мои примите поздравления,
Пусть будут силы и здоровье,
Чтоб верные принять решения.

Желаю в деле вашем воли,
Отваги, доблести, терпения.
Пусть дарит жизнь вам за старания
Почаще светлые мгновения.

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