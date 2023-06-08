День социального работника - 8 июня. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Соцработник очень нужен —

Нести радость в каждый дом.

Пусть же в коллективе дружном

Протекает день за днем!



Будет толк нести работа,

Чтобы путь твой трудовой

Был весь из успехов соткан,

Благодарности людской.



Свою нужность ощущая,

Все старательней трудись,

Чтобы премия большая

Ворвалась вдруг в твою жизнь!

Вся наша жизнь полна проблем различных,

И, неизменно, помощь всем нужна,

Но с добрым сердцем соцработник лично

Дела вершит, порой и допоздна.



Никто не обделен его заботой,

Услуги всем оказаны вполне,

Ведет сотрудник нужную работу

На альтруизма значимой волне.



Без соцработника больные все скучают,

Пенсионерам тоже тяжело,

Так путь эта работа процветает,

Рассчитывал чтоб каждый на тепло!