День студента-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем студента-2022 в прозе
Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!
С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым!
Всех студентов с праздником! Пусть каждый учится в удовольствие, осваивает новые горизонты, стремиться к большему! Чтобы любая сессия была успешно сдана, а экзамены дались легко!
Поздравления с Днем студента-2022 в стихах
Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!
Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!
С Днем студента поздравляю!
Быть отличником желаю,
Быть всегда на высоте,
Первым быть повсюду и везде.
Пусть друзья не оставляют,
Педагоги пусть пятерки выставляют.
Пусть везде преследует успех,
Окружают доброта, здоровье, смех.
Учись, студент, лови моменты
И будь счастливым ты всегда,
Не забывай сдавать зачеты,
А остальное ерунда.
Пусть будет много в жизни счастья,
Любви тебе до облаков,
Удачи и везенья рядом!
Поздравления с Днем студента-2022 в смс
Красиво отрываться,
Эффектно, ярко жить,
Вовек не огорчаться,
Надеяться, любить.
Успешных дел при этом
И вечных веселых приключений,
С Днем студента,
Удачи, настроенья!
С Днем студента поздравляю
И вам с радостью желаю
Экзаменов легких, отличных зачеток,
Красных дипломов, перспективной работы!
Нам никогда не позабыть,
Как знания стремились мы добыть,
Порой недосыпая, но все же успевая
И погулять, и потусить,
И с другом крепкого испить.
Подумаешь, летят года,
Но вспомнишь все моменты —
Вас с праздником, студенты!