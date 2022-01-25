25 января -20°C
﻿
Жизнь

День студента-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День студента отмечают в России 25 января. Покровительница этого праздника и всех к нему причастных — святая Татьяна, а официальной дату провозгласил президент Владимир Путин. Altapress.ru подобрал теплые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Поздравления с Днем студента-2022 в прозе

Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым!

Всех студентов с праздником! Пусть каждый учится в удовольствие, осваивает новые горизонты, стремиться к большему! Чтобы любая сессия была успешно сдана, а экзамены дались легко!

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Поздравления с Днем студента-2022 в стихах

Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!

Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!

С Днем студента поздравляю!
Быть отличником желаю,
Быть всегда на высоте,
Первым быть повсюду и везде.

Пусть друзья не оставляют,
Педагоги пусть пятерки выставляют.
Пусть везде преследует успех,
Окружают доброта, здоровье, смех.

Учись, студент, лови моменты
И будь счастливым ты всегда,
Не забывай сдавать зачеты,
А остальное ерунда.

Пусть будет много в жизни счастья,
Любви тебе до облаков,
Удачи и везенья рядом!

Студенты.
Студенты.
СС0.

Поздравления с Днем студента-2022 в смс

Красиво отрываться,
Эффектно, ярко жить,
Вовек не огорчаться,
Надеяться, любить.

Успешных дел при этом
И вечных веселых приключений,
С Днем студента,
Удачи, настроенья!

С Днем студента поздравляю
И вам с радостью желаю
Экзаменов легких, отличных зачеток,
Красных дипломов, перспективной работы!

Нам никогда не позабыть,
Как знания стремились мы добыть,
Порой недосыпая, но все же успевая
И погулять, и потусить,
И с другом крепкого испить.
Подумаешь, летят года,
Но вспомнишь все моменты —
Вас с праздником, студенты!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость