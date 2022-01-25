День студента-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Что пожелаю в День студента?

Учеба с радостью чтоб шла,

Тянуть удачные билеты

И сессию сдать на ура!



Гранит науки покоряя,

Все знанья в жизни получать

И, в результате, пожелаю

Специалистом классным стать!

С Днем студента поздравляю!

Быть отличником желаю,

Быть всегда на высоте,

Первым быть повсюду и везде.



Пусть друзья не оставляют,

Педагоги пусть пятерки выставляют.

Пусть везде преследует успех,

Окружают доброта, здоровье, смех.