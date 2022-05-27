27 мая
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Жизнь

День сварщика-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День сварщика празднуют 27 мая. К профессиональному празднику altapress.ru подобрал приятные и искренние поздравления в прозе, стихах и смс.

Сварщик. Дефицитная профессия.
Сварщик. Дефицитная профессия.
Pixabay.com

Поздравления с Днем сварщика в прозе

Поздравляю с Днем сварщика. Желаю, чтобы швы надежно и крепко держались, чтобы всегда была работа с хорошей оплатой труда. Пусть дело мастера боится, пусть будут моменты жизни яркими, словно брызги металла.

Поздравляем с Днем сварщика! Пусть у вас в жизни все будет гладко и замечательно. Создавайте нам уют и удобства для прекрасной жизни. Желаем удачи и отличных трудовых будней.

В ваших руках плавится металл. От вашей работы вокруг сверкают искры. Благодаря вам все в нашем мире становится крепким, надежным и прочным. С профессиональным праздником вас, дорогие укротители железного листа! С Днем сварщика!

Сварщик, ремонт водопропускной трубы на Чуйском тракте
Сварщик, ремонт водопропускной трубы на Чуйском тракте
пресс-служба Главстроя Алтайского края

Поздравления с Днем сварщика в стихах

Ты в день профессии прими,
Любимый сварщик, поздравления.
Пусть дело ладится твое,
Пускай преследует везение.

Желаю достойной зарплаты,
Признания и процветания,
Пускай любимая работа
Поможет воплотить желания.

Для конструкций из металла
Время лучшее настало,
Все сумеешь ты сварить,
Приварить и прикрепить!

Ты ведь самый лучший сварщик,
Поздравляю в этот праздник!
Пусть в работе ждет успех,
Станешь ты счастливей всех!

Сварщики всегда в почете.
Очень ценим мы ваш труд.
И судьба будет в расчете,
Даря в дом радость и уют!

И здоровья пусть прибудет,
А глаза горят огнем.
Что задумано — все будет,
Поздравляю с вашим днем!

Сварщик за работой.
Сварщик за работой.
Дмитрий Кудрявцев

Поздравления с Днем сварщика в смс

Говорят, что есть профессии простые,
Так вот сварщик — не из их числа,
Вам пожелаем, дорогие,
В профессиональный праздник лишь добра,
Счастья и здоровья, вдохновения,
Сил и всех желаний исполнения.

С Днем сварщика, ребята,
Желаю вам удачи,
Пусть сварка вам поможет
Решать легко задачи.

Желаю вам успехов,
Зарплаты — нереальной
И счастье будет пусть
Огромным и глобальным.

Вы — сварщик, профессионал,
Мастерством сразите наповал.
А спокойствие и сила
Близких и чтоб друзей восхитили.

Оставайтесь таким всегда,
Живет пусть счастливо семья,
И здоровье будет крепким,
Умножаются успехи.

Источник

Справка

Считается, что профессия сварщика появилась в 1802 году. Тогда ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура. Она позволяет плавить металл.

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