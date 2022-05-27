День сварщика-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем сварщика в прозе
Поздравляю с Днем сварщика. Желаю, чтобы швы надежно и крепко держались, чтобы всегда была работа с хорошей оплатой труда. Пусть дело мастера боится, пусть будут моменты жизни яркими, словно брызги металла.
Поздравляем с Днем сварщика! Пусть у вас в жизни все будет гладко и замечательно. Создавайте нам уют и удобства для прекрасной жизни. Желаем удачи и отличных трудовых будней.
В ваших руках плавится металл. От вашей работы вокруг сверкают искры. Благодаря вам все в нашем мире становится крепким, надежным и прочным. С профессиональным праздником вас, дорогие укротители железного листа! С Днем сварщика!
Поздравления с Днем сварщика в стихах
Ты в день профессии прими,
Любимый сварщик, поздравления.
Пусть дело ладится твое,
Пускай преследует везение.
Желаю достойной зарплаты,
Признания и процветания,
Пускай любимая работа
Поможет воплотить желания.
Для конструкций из металла
Время лучшее настало,
Все сумеешь ты сварить,
Приварить и прикрепить!
Ты ведь самый лучший сварщик,
Поздравляю в этот праздник!
Пусть в работе ждет успех,
Станешь ты счастливей всех!
Сварщики всегда в почете.
Очень ценим мы ваш труд.
И судьба будет в расчете,
Даря в дом радость и уют!
И здоровья пусть прибудет,
А глаза горят огнем.
Что задумано — все будет,
Поздравляю с вашим днем!
Поздравления с Днем сварщика в смс
Говорят, что есть профессии простые,
Так вот сварщик — не из их числа,
Вам пожелаем, дорогие,
В профессиональный праздник лишь добра,
Счастья и здоровья, вдохновения,
Сил и всех желаний исполнения.
С Днем сварщика, ребята,
Желаю вам удачи,
Пусть сварка вам поможет
Решать легко задачи.
Желаю вам успехов,
Зарплаты — нереальной
И счастье будет пусть
Огромным и глобальным.
Вы — сварщик, профессионал,
Мастерством сразите наповал.
А спокойствие и сила
Близких и чтоб друзей восхитили.
Оставайтесь таким всегда,
Живет пусть счастливо семья,
И здоровье будет крепким,
Умножаются успехи.
Справка
Считается, что профессия сварщика появилась в 1802 году. Тогда ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура. Она позволяет плавить металл.