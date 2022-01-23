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Жизнь

День святителя Григория. Чем знаменит епископ и кто может ему молиться

23 января — День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Чем прославился Отец и Учитель Церкви и кто может ему молиться — в материале altapress.ru.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Кто такой Григорий, епископ Нисский, и чем он знаменит?

Григорий родился в разгар арианских споров (внутрицерковный конфликт 4 века. — Прим. ред.), получил достойное образование и был наставником красноречия. В 372 году он стал епископом города Ниссы в Каппадокии.

В 381-м святой Григорий был одним из главных деятелей Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, «неправильно» проповедовавшего сущность Святого Духа.

Кстати, на этом Соборе по инициативе самого епископа был дополнен Никейский Символ веры (формула вероисповедания. — Прим. ред.).

Святитель Григорий Нисский защищал православные догматы и заступался за верующих. Современникам он запомнился великодушием, терпением и миролюбием.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

А кто может молиться святителю Григорию, епископу Нисскому?

Святителю Григорию, епископу Нисскому, могут молиться те, в чьей семейной жизни внезапно случился разлад.

Кроме того, Отца и Учителя Церкви можно просить о даровании здоровья, удачи в делах и успехах в учебе. Тем, кто искренне верует, святой обязательно помогает.

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