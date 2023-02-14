14 февраля
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Жизнь

День святого Валентина — 14 февраля. Топ 7 фактов о Дне влюбленных

14 февраля у многих людей в голове мысли только о романтике, любви и подарках. Но всегда полезно узнать что-то новое и интересное о празднике святого Валентина. Поэтому altapress.ru предлагает семь необычных и познавательных фактов об этом дне.

14 февраля.
14 февраля.
unsplash.com

1. Прототип интернета. В Англии в 1797 году было издано «Руководство для молодого человека по написанию валентинок». В нем было записано множество стишков и рекомендаций для незадачливых Ромео, которые ввиду отсутствия фантазии не знали, как красивее выразить чувства.

2. Шоколад — один из самых любимых подарков на 14 февраля. В ХIХ столетии психиатры как раз прописывали шоколад пациентам, страдающим от неразделенной любви. Кстати, первая коробка шоколадных конфет была придумана Ричардом Калбури именно ко Дню всех влюбленных.

3. В Древнем Риме 14 февраля девушки писали любовные письма, которые бросали в огромную урну. Юноши должны были не глядя вытащить письмо и начать ухаживать за той девушкой, чье послание им попалось.

14 февраля.
14 февраля.
unsplash.com

4. Самая дорогая валентинка была сделана из золота и драгоценных камней в 1960-е годы. На тот момент она стоила примерно $300 000.

А самая большая валентинка была нарисована на пешеходном переходе в Чэнду (Китай) и адресована властями всем жителям города. То есть 14-ти млн человек, не считая туристов.

5. У японцев День святого Валентина является мужским праздником. В этот день их заваливают подарками и поздравлениями. А через месяц в Японии празднуют Белый день, во время которого мужчины дарят подарки женщинам в благодарность за 14 февраля.

14 февраля.
14 февраля.
unsplash.com

6. На Ямайке 14 февраля стеснение и робость отходят на задний план. По традиции в этот день там проводятся «голые свадьбы». Из одежды на брачующихся только обручальные кольца.

7. В мире есть много людей, кому не с кем разделить праздник любви. Одинокие, но креативные американцы не отчаиваются и покупают подарки для своих домашних животных. По данным ряда исследований, ежегодно ко Дню Влюбленных в среднем более девяти миллионов человек приобретают подарки для питомцев.

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