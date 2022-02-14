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Жизнь

День святого Валентина-2022. Романтические поздравления в прозе, стихах и смс

День святого Валентина, провозглашенный Папой Римским в 496 году, отмечают 14 февраля. К празднику всех влюбленных altapress.ru подобрал нежные поздравления в прозе, стихах и смс.

Любовь, отношения.
Любовь, отношения.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

В День святого Валентина от всей души поздравляю! Желаю принимать, дарить, излучать любовь и душевный свет, всегда быть источником радости для родных и друзей!

Поздравляю с Днем святого Валентина. Пусть любовь правит твоим миром, путь она дарит тебе радость и улыбку, счастье и вдохновение, страсть и чувство полета. Желаю каждый день заново влюбляться в свою вторую половинку и в эту прекрасную жизнь.

В День святого Валентина желаю всегда ощущать тепло родного сердца и чувствовать радость в крепких объятиях близких людей. Пусть любовь царит в твоей жизни, излучая счастье и удачу в семье, на работе, дома и на улице!

День святого Валентина.
День святого Валентина.
pixabay.com.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю!

Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!

Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!

Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С Днем святого Валентина!

В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут.
Счастье рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!

В День святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!

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