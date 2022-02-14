День святого Валентина-2022. Романтические поздравления в прозе, стихах и смс

В День святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.



С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.



Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!