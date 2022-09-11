Поздравления с Днем танкиста в прозе
Поздравляю с Днем танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надёжной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!
Тактичный, Аутентичный, Непоколебимый, Крепкий, Изобретательный, Стойкий, Толковый, — такой он — настоящий танкист! Поздравляю с Днем танкиста. Желаю мощных сил, ударной работы, больших прорывов, смелого преодоления любых препятствий на пути к успеху.
С Днем танкиста. Желаю всегда прорываться и побеждать, желаю никогда в себе не сомневаться и не бояться препятствий на пути. Отважный танкист, смелый человек, будь здоров и крепок, бодр и силён, смекалист и настойчив, непоколебим и оптимистичен.
Поздравления с Днем танкиста в стихах
Танки грязи не боятся —
Всем давно известный факт.
Танка стоит опасаться —
Это знает каждый враг!
От российского танкиста
Нужно сразу удирать!
Всем известно, что он быстро
Может кое-что надрать!
С Днем танкиста поздравляю
Всех, кто с танками на «ты».
Долгих лет я вам желаю,
Пусть все сбудутся мечты!
Пусть броня всегда сияет,
Дух пусть будет боевой.
Ты танкист, я поздравляю,
Ведь сегодня праздник твой!
Все же пожелаю мира,
В этих целях созидать.
А в учениях и на сборах,
Непременно побеждать!
Быть отважным и счастливым,
Быть здоровым и любить.
Быть танкистом супер-клевым,
Только в мирном мире жить!
Танкисты — вы народ бывалый,
Достойны чести, песен, славы.
Огромным танком управляете умело,
Врага разбить беретесь в схватке смело.
Желаем Вам здоровья в День танкиста,
Пускай над вами небо будет чистым,
Чтоб никогда вам не пришлось сражаться,
Желаем мирной жизнью наслаждаться.
Поздравления с Днем танкиста в смс
Танки — дело непростое,
С танками шутить нельзя.
А сегодня поздравляем
С Днем танкиста мы тебя!
Пожелания − как обычно:
Здоровья, счастья и любви.
Чувствуй ты себя отлично,
Поздравление прими.
Славный парень в толстом шлеме
Будто сделан из брони.
Он сегодня точно в теме,
Хоть ты громом долбани.
Хоть ты молнией здесь тресни,
Хоть ты сам разбейся вдрызг —
На своем сегодня месте
Праздник празднует танкист!
Танкисты — славные ребята,
За мужество спасибо вам!
Готовы вы вести захваты,
Чтоб нанести урон врагам!
Пускай на все вам хватит силы,
Здоровье пусть не подведет!
А чтоб опасность не грозила,
Пусть Бог удачу вам пошлет!