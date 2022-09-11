Танки грязи не боятся —

Всем давно известный факт.

Танка стоит опасаться —

Это знает каждый враг!



От российского танкиста

Нужно сразу удирать!

Всем известно, что он быстро

Может кое-что надрать!



С Днем танкиста поздравляю

Всех, кто с танками на «ты».

Долгих лет я вам желаю,

Пусть все сбудутся мечты!

Пусть броня всегда сияет,

Дух пусть будет боевой.

Ты танкист, я поздравляю,

Ведь сегодня праздник твой!



Все же пожелаю мира,

В этих целях созидать.

А в учениях и на сборах,

Непременно побеждать!



Быть отважным и счастливым,

Быть здоровым и любить.

Быть танкистом супер-клевым,

Только в мирном мире жить!