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Жизнь

День танкиста — 11 сентября. Грохочущие поздравления в прозе, стихах и смс

11 сентября в России отмечают День танкиста. Он празднуется во второе воскресенье сентября. В этом году дата праздника совпала с первоначально установленной. 11 сентября праздновали День танкиста, по указу Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946 года. Altapress.ru подготовил залп поздравлений в прозе, стихах и смс.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Поздравления с Днем танкиста в прозе

Поздравляю с Днем танкиста. Желаю крепких нервов, как гусеницы. Желаю полной осмотрительности в жизни, как у башни. Желаю надёжной любви, как броня! Будь смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помни: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего! Желаю успехов и геройских поступков, венчающихся победой!

Тактичный, Аутентичный, Непоколебимый, Крепкий, Изобретательный, Стойкий, Толковый, — такой он — настоящий танкист! Поздравляю с Днем танкиста. Желаю мощных сил, ударной работы, больших прорывов, смелого преодоления любых препятствий на пути к успеху.

С Днем танкиста. Желаю всегда прорываться и побеждать, желаю никогда в себе не сомневаться и не бояться препятствий на пути. Отважный танкист, смелый человек, будь здоров и крепок, бодр и силён, смекалист и настойчив, непоколебим и оптимистичен.

Поздравления с Днем танкиста в стихах

Танки грязи не боятся —
Всем давно известный факт.
Танка стоит опасаться —
Это знает каждый враг!

От российского танкиста
Нужно сразу удирать!
Всем известно, что он быстро
Может кое-что надрать!

С Днем танкиста поздравляю
Всех, кто с танками на «ты».
Долгих лет я вам желаю,
Пусть все сбудутся мечты!

Пусть броня всегда сияет,
Дух пусть будет боевой.
Ты танкист, я поздравляю,
Ведь сегодня праздник твой!

Все же пожелаю мира,
В этих целях созидать.
А в учениях и на сборах,
Непременно побеждать!

Быть отважным и счастливым,
Быть здоровым и любить.
Быть танкистом супер-клевым,
Только в мирном мире жить!

Танкисты — вы народ бывалый,
Достойны чести, песен, славы.
Огромным танком управляете умело,
Врага разбить беретесь в схватке смело.

Желаем Вам здоровья в День танкиста,
Пускай над вами небо будет чистым,
Чтоб никогда вам не пришлось сражаться,
Желаем мирной жизнью наслаждаться.

Поздравления с Днем танкиста в смс

Танки — дело непростое,
С танками шутить нельзя.
А сегодня поздравляем
С Днем танкиста мы тебя!

Пожелания − как обычно:
Здоровья, счастья и любви.
Чувствуй ты себя отлично,
Поздравление прими.

Славный парень в толстом шлеме
Будто сделан из брони.
Он сегодня точно в теме,
Хоть ты громом долбани.

Хоть ты молнией здесь тресни,
Хоть ты сам разбейся вдрызг —
На своем сегодня месте
Праздник празднует танкист!

Танкисты — славные ребята,
За мужество спасибо вам!
Готовы вы вести захваты,
Чтоб нанести урон врагам!

Пускай на все вам хватит силы,
Здоровье пусть не подведет!
А чтоб опасность не грозила,
Пусть Бог удачу вам пошлет!

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