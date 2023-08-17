День трейдера - 17 августа. Успешные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем трейдера в прозе
Говорят, что инициатива наказуема, но не в вашей профессии. Вы — асы извлекать прибыль из чего угодно. Пусть ваши финансы всегда молниеносно мчаться ввысь. Чтобы профессиональный праздник принес очередной доход. Легких вам торгов.
Сегодня замечательный день, отмечаем день трейдера. Пусть ваша выдержка помогает четко идти к цели, не останавливаясь на пустяках. У вас сложная работа, вы всегда в наличии напряжении и собранности. Пусть ваши родные поддерживают вас и не помогают снять напряжение дома.
Будь гением торговой сделки. Зорко следи и умело анализируй рыночную ситуацию. Поддерживай своих единомышленников и в кругу таких же трейдеров как и ты отметь свой профессиональный «день календаря».
Поздравления с Днем трейдера в стихах
Трейдер ты непревзойдённый,
Равных в деле тебе нет.
Заслужи успех огромный,
К нему бонусов пакет.
Денег кругленькие суммы
На счетах своих имей.
И найди в чертах Госдумы
Себе преданных друзей.
Связи в обществе высоком
Будут пусть тебе дарить
Выгодных контрактов столько,
Перспективным чтобы быть.
С Днем трейдера примите
Сегодня поздравления,
Желаю в деле вашем
Успехов, продвижения.
Успешными пусть будут
Всегда пусть сделки ваши,
А дом любимый будет
Всегда пусть полной чашей.
Партнеры не подводят
Пусть никогда в работе,
И в радость будут вам
Нелегкие заботы.
На валютном рынке
Всегда кипит работа,
Сегодня вас с Днем трейдера
Поздравить мне охота.
Решения принимаете
Порой долей секунды,
И пусть ветер удачи
Всегда будет попутным.
Фортуна улыбнется пусть
И вам протянет руку,
И навсегда останется
Верною подругой.
Поздравления с Днем трейдера в смс
Торги, финансы и прогнозы,
Анализ биржи, курс валют —
Все это трейдеру знакомо,
И это все любимый труд!
Сегодня трейдеров поздравим
С их профессиональным днем,
Удачи им мы пожелаем,
Успеха яркого во всем.
Трейдер — сказочное слово,
Скрыт за ним тяжелый труд.
Поздравляю вас, ребята,
Пусть удачи только ждут.
Чтоб доход приличной сумой
Был наградой за труды.
На лице не появлялись
Утомленности следы.
На бирже ловко торговать,
Уметь сделки совершать,
В интернете вести бизнес,
Знать когда наступит кризис,
Трейдеров я поздравляю,
И успехов им желаю,
Экономике страны
Люди умные нужны!