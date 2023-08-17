День трейдера - 17 августа. Успешные поздравления в прозе, стихах и смс

Трейдер ты непревзойдённый,

Равных в деле тебе нет.

Заслужи успех огромный,

К нему бонусов пакет.



Денег кругленькие суммы

На счетах своих имей.

И найди в чертах Госдумы

Себе преданных друзей.



Связи в обществе высоком

Будут пусть тебе дарить

Выгодных контрактов столько,

Перспективным чтобы быть.

С Днем трейдера примите

Сегодня поздравления,

Желаю в деле вашем

Успехов, продвижения.



Успешными пусть будут

Всегда пусть сделки ваши,

А дом любимый будет

Всегда пусть полной чашей.



Партнеры не подводят

Пусть никогда в работе,

И в радость будут вам

Нелегкие заботы.