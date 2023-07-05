День трудоголиков и День луженых глоток отмечают в мире 5 июля. О других необычных праздниках в этот день рассказывает altapress.ru.

1. День луженых глоток. Ежегодно, 5 июля во всем мире отмечается День луженых глоток.

Лужеными глотками принято в шутку называть людей, которые способны выпить большое количество алкогольных напитков и не пьянеть.

2. День трудоголиков. Праздник посвящен всем людям, которые ставят карьеру выше семьи, личной жизни и отдыха.

Его организаторы предлагают 5 июля всем трудоголикам взять волю в кулак и устроить себе выходной, ведь как известно «Не бывает невыполнимых задач, бывают сердечные приступы в 30 лет».

Работа. Ноутбук. открытые источники в интернете

3. Всемирный день бикини. 5 июля 1946 года во время показа мод в Париже топ-модель Мишлен Бернардини вышла на подиум всего лишь в двух полосках ткани. Автором смелого купальника, получившего название бикини, стал модельер Луи Реар.

4. День разноцветных носков с пальцами. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество моделей носков – спортивные, разноцветные, ажурные, с надписями.

Но самые необычные из них - носки с пальцами. 5 июля мировое сообщество говорит «спасибо» тому человеку, которому пришла в голову идея сделать такие носки.

Носки. unsplash.com

5. День механического карандаша. Механические карандаши продолжают широко использоваться во всем мире, несмотря на то, что большая часть мира использует в своей деятельности цифровой формат данных.

В день механического карандаша люди вспоминают историю этого полезного во всех отношениях изобретения и возможности для его практического применения.

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