5 июля
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Жизнь

День трудоголиков и еще четыре интересных праздника, которые отмечают 5 июля

День трудоголиков и День луженых глоток отмечают в мире 5 июля. О других необычных праздниках в этот день рассказывает altapress.ru.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

1. День луженых глоток. Ежегодно, 5 июля во всем мире отмечается День луженых глоток.

Лужеными глотками принято в шутку называть людей, которые способны выпить большое количество алкогольных напитков и не пьянеть.

2. День трудоголиков. Праздник посвящен всем людям, которые ставят карьеру выше семьи, личной жизни и отдыха.

Его организаторы предлагают 5 июля всем трудоголикам взять волю в кулак и устроить себе выходной, ведь как известно «Не бывает невыполнимых задач, бывают сердечные приступы в 30 лет».

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
открытые источники в интернете

3. Всемирный день бикини. 5 июля 1946 года во время показа мод в Париже топ-модель Мишлен Бернардини вышла на подиум всего лишь в двух полосках ткани. Автором смелого купальника, получившего название бикини, стал модельер Луи Реар.

4. День разноцветных носков с пальцами. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество моделей носков – спортивные, разноцветные, ажурные, с надписями.

Но самые необычные из них - носки с пальцами. 5 июля мировое сообщество говорит «спасибо» тому человеку, которому пришла в голову идея сделать такие носки.

Носки.
Носки.
unsplash.com

5. День механического карандаша. Механические карандаши продолжают широко использоваться во всем мире, несмотря на то, что большая часть мира использует в своей деятельности цифровой формат данных.

В день механического карандаша люди вспоминают историю этого полезного во всех отношениях изобретения и возможности для его практического применения.

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