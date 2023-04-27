Поздравления с Днем вахтовика в стихах
Поздравления мои
Тебе в день вахтовика!
Понимаю, что работа
Твоя очень нелегка!
С близкими, любимыми
Расставания частые…
Потому тебе желаю
Терпения и счастия!
Чтоб работалось легко,
Чтоб меньше грустилось,
А родные чтоб тебе
Ночкой каждой снились!
Пусть душа опять домой так рвется,
Лишь бы дома кто-то ожидал.
Пусть удача лицом повернется,
Желаю чтоб скорей любимую обнял!
Как сложна и тяжела работа,
Как-будто день не имеет конца…
Мне тебя сегодня так охота
Поздравить с днем вахтовика!
Тебе желаю в жизни счастья,
Большой зарплаты и тепла!
Пусть мимо проносятся ненастья,
А рядом будут хорошие друзья!
В день вахтовика тебе
Шлю я поздравления!
Пусть хорошим нынче будет
Твое настроение!
Пускай из дому летят
Нежные приветы.
Я ценить тебе желаю
Такие моменты!
Чтоб любовь была в душе,
Чтобы было счастье!
Прогонять тебе желаю
Любые напасти!
Поздравления с Днем вахтовика в смс
С Днем вахтовика тебя!
Пусть очень балует судьба,
Успехи в ней не прекратятся,
Грусти в радость превратятся!
Тебе пожелать я хочу стального терпения,
И чтоб всегда хорошим было твое настроение,
Чтоб не приходилось проблемам тебе сдаваться,
И с родными, с болью в сердце расставаться!
Поздравляю с Днем вахтовика!
Пусть прет по жизни не слегка,
Будни будут хороши,
Приносят счастье для души.