27 апреля
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Жизнь

День вахтовика — 27 апреля. Поздравления в дальние края в прозе, стихах и смс

Вахтовым методом работают тысячи людей разных профессий. Свой профессиональный праздник они ежегодно отмечают 27 апреля. Altapress.ru подготовил поздравления в стихах и смс.

Вахтовик.
Вахтовик.
unsplash.com

Поздравления с Днем вахтовика в стихах

Поздравления мои
Тебе в день вахтовика!
Понимаю, что работа
Твоя очень нелегка!
С близкими, любимыми
Расставания частые…
Потому тебе желаю
Терпения и счастия!
Чтоб работалось легко,
Чтоб меньше грустилось,
А родные чтоб тебе
Ночкой каждой снились!

Пусть душа опять домой так рвется,
Лишь бы дома кто-то ожидал.
Пусть удача лицом повернется,
Желаю чтоб скорей любимую обнял!
Как сложна и тяжела работа,
Как-будто день не имеет конца…
Мне тебя сегодня так охота
Поздравить с днем вахтовика!
Тебе желаю в жизни счастья,
Большой зарплаты и тепла!
Пусть мимо проносятся ненастья,
А рядом будут хорошие друзья!

В день вахтовика тебе
Шлю я поздравления!
Пусть хорошим нынче будет
Твое настроение!
Пускай из дому летят
Нежные приветы.
Я ценить тебе желаю
Такие моменты!
Чтоб любовь была в душе,
Чтобы было счастье!
Прогонять тебе желаю
Любые напасти!

Строитель.
Строитель.
unsplash.com

Поздравления с Днем вахтовика в смс

С Днем вахтовика тебя!
Пусть очень балует судьба,
Успехи в ней не прекратятся,
Грусти в радость превратятся!

Тебе пожелать я хочу стального терпения,
И чтоб всегда хорошим было твое настроение,
Чтоб не приходилось проблемам тебе сдаваться,
И с родными, с болью в сердце расставаться!

Поздравляю с Днем вахтовика!
Пусть прет по жизни не слегка,
Будни будут хороши,
Приносят счастье для души.

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