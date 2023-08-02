Кусочки неба на земле

Палящим августом согреты,

На волевом своем челе

Вы поправляете береты.



Отважны, преданны, сильны,

По жизни проходя проверку,

Вы, как небесные орлы,

Покой страны храните сверху.



«Ура» сегодня в вашу честь:

За силу, доблесть и таланты;

За то, что у страны вы есть;

За день воздушного десанта!

Самых храбрых и красивых,

Самых умных, честных, сильных,

Кто смотрел в лицо судьбе —

С праздником, с Днём ВДВ!



Пусть живёт в душе отвага

Вам и Родине на благо,

Сердце полнится любовью,

Не подводит пусть здоровье.



Счастье, вера и добро

Твёрдо борются с хандрой,

Пусть печали не согнут —

Дома любят вас и ждут!