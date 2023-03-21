День весеннего равноденствия

Одинаковы по времени

Сегодня ночь и день!

С равноденствием весенним!

Пусть уйдет невзгод всех тень!

Светит мартовское солнце,

Отражается в стекле,

С неба синь спокойно льется —

Мир и радость на земле!

Я желаю всем успехов,

Счастья, света и тепла,

Комплиментов, много смеха,

Здравия, любви, добра,

Сказочного вдохновения,

Перемен и перспектив,

Ждет пусть вас во всем везение,

День несет пусть позитив!

С Днем весеннего равноденствия!

Наконец вдаль уходит зима!

Пусть согреет погодою летнею

Ваши души, дворы и дома!

И летят уже птицы к нам с песнями,

Урожайный пророчат всем год.

Равноденствие — время чудесное,

День длиннее, чем ночь, настает!

Улыбайтесь, танцуйте и радуйтесь:

Громких песен не жалует тьма,

Поглощайте любимые сладости,

Согревайте любовью сердца!