День весеннего равноденствия

Поздравления с Днем архивов в прозе
С Днем весеннего равноденствия! Сегодня хочется радоваться окружающему миру. День становится равен ночи и пойдет на прибыль. Начинается настоящая, а не календарная весна. Берет начало новый цикл. Пусть в же в жизни обязательно будет что-то новое, радостное и светлое!
С великолепным, волшебным Днем весеннего равноденствия искренне поздравляю! От всего сердца желаю нежного настроения, наполненного невероятной свежестью, тонкой синевой небес, прозрачным воздухом с ароматом первых цветов! Пусть весна живёт в вашей душе всегда, не уступая места холоду и листопад. Пусть прозрачные звезды приносят только удачу, надежду!
Сегодня равны что день, что ночь. Весна пришла — давай скорей весне дорогу! Теперь каждый день будет становиться гораздо длиннее ночи, а лучики благодатного солнышка будут прогревать поверхность все больше и нести проснувшейся от зимней спячки красавице-природе первые цветы и будущий урожай. Равноденствие, без сомнения — уже начало настоящей теплой весны и больших надежд. Пусть наши сердца журчат звонко по-весеннему и радостно стучат.
Поздравления с Днем архивов в стихах
Одинаковы по времени
Сегодня ночь и день!
С равноденствием весенним!
Пусть уйдет невзгод всех тень!
Светит мартовское солнце,
Отражается в стекле,
С неба синь спокойно льется —
Мир и радость на земле!
Я желаю всем успехов,
Счастья, света и тепла,
Комплиментов, много смеха,
Здравия, любви, добра,
Сказочного вдохновения,
Перемен и перспектив,
Ждет пусть вас во всем везение,
День несет пусть позитив!
С Днем весеннего равноденствия!
Наконец вдаль уходит зима!
Пусть согреет погодою летнею
Ваши души, дворы и дома!
И летят уже птицы к нам с песнями,
Урожайный пророчат всем год.
Равноденствие — время чудесное,
День длиннее, чем ночь, настает!
Улыбайтесь, танцуйте и радуйтесь:
Громких песен не жалует тьма,
Поглощайте любимые сладости,
Согревайте любовью сердца!
С Днем весеннего равноденствия!
Посылаю тебе приветствие.
День равняется с ночью часами,
Уже скоро весна будет с нами.
Уже в прошлом снега и метели.
Ещё в будущем зноя деньки.
Словно маятник, словно качели
Убегают ненастные дни.
Ночь и день меж собой не подружатся.
Спор такой, как у партий иных.
Ночь придёт заморозит все лужицы.
День придёт согреет солнышко их.
Поздравления с Днем архивов в смс
День весеннего равноденствия
Поразительное явление
Пробуждается природа
От глубокого зимнего сна.
Гром гремит, и разливаются ручьи
Это праздник молодой души!
Сегодня день длиной, как ночь!
Пусть улетят печали прочь,
Как перьевые облака!
Мир замер, ведь идет весна!
Пусть радостно звенят капели!
Вас с равноденствием весенним!
Давайте веселиться, смеяться, отдыхать,
Чем друг на друга злиться — скорее все прощать,
И будет в нашей жизни всё вмиг уравновешенно!
Очистим же все мысли! С весенним равноденствием!