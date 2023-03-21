21 марта
﻿
Жизнь

День весеннего равноденствия — 21 марта. Солнечные поздравления в прозе, стихах и смс

Весеннее равноденствие считают астрономическим началом весны. Считается, что с этого дня световой день начинает превышать по времени ночь. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Закатное солнце.
Закатное солнце.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем архивов в прозе

С Днем весеннего равноденствия! Сегодня хочется радоваться окружающему миру. День становится равен ночи и пойдет на прибыль. Начинается настоящая, а не календарная весна. Берет начало новый цикл. Пусть в же в жизни обязательно будет что-то новое, радостное и светлое!

С великолепным, волшебным Днем весеннего равноденствия искренне поздравляю! От всего сердца желаю нежного настроения, наполненного невероятной свежестью, тонкой синевой небес, прозрачным воздухом с ароматом первых цветов! Пусть весна живёт в вашей душе всегда, не уступая места холоду и листопад. Пусть прозрачные звезды приносят только удачу, надежду!

Сегодня равны что день, что ночь. Весна пришла — давай скорей весне дорогу! Теперь каждый день будет становиться гораздо длиннее ночи, а лучики благодатного солнышка будут прогревать поверхность все больше и нести проснувшейся от зимней спячки красавице-природе первые цветы и будущий урожай. Равноденствие, без сомнения — уже начало настоящей теплой весны и больших надежд. Пусть наши сердца журчат звонко по-весеннему и радостно стучат.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Поздравления с Днем архивов в стихах

Одинаковы по времени
Сегодня ночь и день!
С равноденствием весенним!
Пусть уйдет невзгод всех тень!
Светит мартовское солнце,
Отражается в стекле,
С неба синь спокойно льется —
Мир и радость на земле!
Я желаю всем успехов,
Счастья, света и тепла,
Комплиментов, много смеха,
Здравия, любви, добра,
Сказочного вдохновения,
Перемен и перспектив,
Ждет пусть вас во всем везение,
День несет пусть позитив!

С Днем весеннего равноденствия!
Наконец вдаль уходит зима!
Пусть согреет погодою летнею
Ваши души, дворы и дома!
И летят уже птицы к нам с песнями,
Урожайный пророчат всем год.
Равноденствие — время чудесное,
День длиннее, чем ночь, настает!
Улыбайтесь, танцуйте и радуйтесь:
Громких песен не жалует тьма,
Поглощайте любимые сладости,
Согревайте любовью сердца!

С Днем весеннего равноденствия!
Посылаю тебе приветствие.
День равняется с ночью часами,
Уже скоро весна будет с нами.
Уже в прошлом снега и метели.
Ещё в будущем зноя деньки.
Словно маятник, словно качели
Убегают ненастные дни.
Ночь и день меж собой не подружатся.
Спор такой, как у партий иных.
Ночь придёт заморозит все лужицы.
День придёт согреет солнышко их.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Поздравления с Днем архивов в смс

День весеннего равноденствия
Поразительное явление
Пробуждается природа
От глубокого зимнего сна.
Гром гремит, и разливаются ручьи
Это праздник молодой души!

Сегодня день длиной, как ночь!
Пусть улетят печали прочь,
Как перьевые облака!
Мир замер, ведь идет весна!
Пусть радостно звенят капели!
Вас с равноденствием весенним!

Давайте веселиться, смеяться, отдыхать,
Чем друг на друга злиться — скорее все прощать,
И будет в нашей жизни всё вмиг уравновешенно!
Очистим же все мысли! С весенним равноденствием!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость