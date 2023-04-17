В День ветеранов МВД

Спешу тебя поздравить!

Ведь ты успешен был в труде,

Смог службу ты прославить,



Мир от напастей ты спасал

Умело днем и ночью,

Ты — полицейский-идеал,

Горжусь тобою очень!



Желаю счастья полный дом,

Пусть ночью крепко спится,

А по утрам пусть за столом

Родных сияют лица!

Вы отслужили верой, правдой,

Опасности смотрели вы в глаза,

Со злом вели борьбу исправно,

Спасибо мы хотим сказать.



За наш покой за безопасность,

За героизм ваш ежедневный,

Всё это было не напрасно,

Для многих стали вы примером.



Вы и на пенсии не промах,

Всегда поможете в беде,

В ваш праздник чествуем вас снова,

С днем ветеранов МВД!