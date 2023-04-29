Поздравления с Днем ветеринара в прозе
Поздравляю! Я желаю, чтобы каждый подопечный уходил, улетал, уползал, уплывал здоровым. Пусть слова благодарности и хорошее настроение от проделанной работы всегда будут с вами. Спасибо за помощь и доброе сердце!
Поздравляю человека одной из самых гуманных профессий, ветеринара. Лечить животных намного труднее, чем людей. И выбрать такую профессию может только человек с настоящей, большой душой. Ваши пациенты не всегда могут поблагодарить и от их имени сделаю это я. Спасибо. Всех благ. Поздравляю.
Для каждого владельца его питомец — это член семьи, и его здоровье является не менее важным, чем свое собственное. Спасибо Вам за вашу работу, Вы мудрый специалист и знаток своего дела! В Ваш профессиональный праздник желаю процветания и развития!
Поздравления с Днем ветеринара в стихах
Пусть ваши пациенты
Поменьше скалятся на вас.
Пусть только благодарность
Исходит из их глаз.
Пусть будут будни проще
Без экстренных проблем,
Пусть будет больше радостных
На работе у вас тем.
Устойчивости к стрессу,
Ведь пациенты не просты.
Здоровья и успехов,
И больше доброты.
И собаку, и котенка,
И лисицу, и бельчонка
Ты сумеешь, исцелить,
Рану страшную зашить.
У тебя на каждый случай
Есть бинты и йод есть жгучий,
А ещё пилюль полно,
Разных мазей заодно.
В гору пусть дела шагают,
И зверушки не кусают,
А в работе твоей важной
Помогает нрав отважный!
Вы — настоящий доктор Айболит.
От вас любой зверек идет здоровым!
Вы лечите ожоги и бронхит
Умело и с подходом благородным!
Спасибо Вам за Ваш тяжелый труд!
И с днем рожденья мы Вас поздравляем!
Пусть для приветствий лапу подадут
Собаки, кошки. Пусть тепло встречают
Вас в каждом доме! Счастья и добра!
Всего того, что захотите сами!
Пусть в жизни будет все лишь на «ура»,
Спокойно будет пациентам с Вами.
Поздравления с Днем ветеринара в смс
Чтобы кошка не болела,
И здоровым песик был,
Вмиг берешься ты за дело,
Не жалея своих сил!
Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвется без труда!
К ветеринару с уважением
Мы обращаемся сейчас.
Вы занимаетесь спасением
Четвероногих добрых глаз.
Желаем вам терпения, мира,
Желаем солнца и тепла.
И чтоб невидимая сила
Вас к счастью радостно вела.
Чтобы кошечки-собачки
От болезней избавлялись,
Ты с большой самоотдачей
Лечишь их, приносишь радость.
Люди все и их питомцы
Тебя просто обожают,
Пусть тебе все удаётся,
Труд усладу доставляет!