День военного автомобилиста - 29 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем военного автомобилиста в прозе
Ревет мотор, колеса крутятся синхронно, в руках уверенно баранка крутится — в дороге наш уважаемый военный автомобилист. Ты отдал всего себя на службу Родине и это заслуживает уважения. Пускай твой путь будет чист, как бумажный лист, а тысячи километров не отображаются на здоровье. Желаем бодрости, бдительности и счастливого пути.
Всех представителей этой не легкой профессии, поздравляю с Днем военного автомобилиста. Пусть дороги будут чистыми, а исправность машины будет на все 100%. Успешных заданий и приподнятого настроения!
В день военного автомобилиста хочется пожелать представителям этой сложной профессии доставлять только хорошие посылки точно в срок, груз довозить в целости, полного бака вам, надежных шин и проверенных тормозов. С праздником!
Поздравления с Днем военного автомобилиста в стихах
В трудный час суровых будней
Мы надеемся на Вас.
Смелость точно не отступит,
Исполняете приказ.
Вывезете всех из плена,
В срок доставите паек,
Сделаете все умело
Даже, если путь далек.
Пусть дорога ровной будет,
Пусть удача лишь ведет.
Дома ждут и пылко любят,
А душа весь день поет.
Уже как будто сотни миль
Военный мчит автомобиль,
Полковник ли, иль офицера
Везёт водитель к цели!
Сегодня ты герой, спасатель
Эвакуируешь народ.
А завтра, вдруг, стоишь некстати
С доставкой груза у ворот!
Желаю храбрости, терпения
На службе Родине быть верным,
Удачи, крепкого здоровья,
Смотри на мир всегда с любовью!
Приходилось тебе много
Ездить по большим дорогам:
По военным, тыловым,
Ты везде необходим.
Груз любой доставить можешь,
Даже, если нелегко,
Ну а те, кто всех дороже,
В это время далеко.
Так желаем тебе ровной
И дороги, и судьбы,
Чтоб тебя дождались дома
Все-все близкие твои.
Поздравления с Днем военного автомобилиста в смс
Военный автомобилист —
Призванье непростое.
Пусть путь всегда ваш будет чист,
А время золотое
К вам обязательно придет,
Неся удачу, счастье.
И пусть авто не подведет,
Не встретятся ненастья!
Военным автомобилистам
Желаем в этот праздник много:
Чтоб в жизни не было препятствий,
Чтоб ровною была дорога,
Пусть берегут свое здоровье,
Подчас опасна их работа,
Пусть дома ждут всегда родные
И окружают их заботой!
Автомобилист военный,
Очень ценится твой труд,
Пусть в работе, непременно,
Риски стороной пройдут!
Мимо пролетят снаряды,
Друга выручит рука,
А солидные награды
Грудь украсят на века!