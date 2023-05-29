29 мая
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Жизнь

День военного автомобилиста - 29 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День военного автомобилиста отмечают в России 29 мая. Праздник учредили в 2000 году приказом № 100 Министерства обороны РФ. Altapress.ru подготовил радостные поздравления в прозе, стихах и смс.

Военная техника
Военная техника
Freepic

Поздравления с Днем военного автомобилиста в прозе

Ревет мотор, колеса крутятся синхронно, в руках уверенно баранка крутится — в дороге наш уважаемый военный автомобилист. Ты отдал всего себя на службу Родине и это заслуживает уважения. Пускай твой путь будет чист, как бумажный лист, а тысячи километров не отображаются на здоровье. Желаем бодрости, бдительности и счастливого пути.

Всех представителей этой не легкой профессии, поздравляю с Днем военного автомобилиста. Пусть дороги будут чистыми, а исправность машины будет на все 100%. Успешных заданий и приподнятого настроения!

В день военного автомобилиста хочется пожелать представителям этой сложной профессии доставлять только хорошие посылки точно в срок, груз довозить в целости, полного бака вам, надежных шин и проверенных тормозов. С праздником!

Военная техника, &quot;Бук-М2&quot;.
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

Поздравления с Днем военного автомобилиста в стихах

В трудный час суровых будней
Мы надеемся на Вас.
Смелость точно не отступит,
Исполняете приказ.

Вывезете всех из плена,
В срок доставите паек,
Сделаете все умело
Даже, если путь далек.

Пусть дорога ровной будет,
Пусть удача лишь ведет.
Дома ждут и пылко любят,
А душа весь день поет.

Уже как будто сотни миль
Военный мчит автомобиль,
Полковник ли, иль офицера
Везёт водитель к цели!

Сегодня ты герой, спасатель
Эвакуируешь народ.
А завтра, вдруг, стоишь некстати
С доставкой груза у ворот!

Желаю храбрости, терпения
На службе Родине быть верным,
Удачи, крепкого здоровья,
Смотри на мир всегда с любовью!

Приходилось тебе много
Ездить по большим дорогам:
По военным, тыловым,
Ты везде необходим.

Груз любой доставить можешь,
Даже, если нелегко,
Ну а те, кто всех дороже,
В это время далеко.

Так желаем тебе ровной
И дороги, и судьбы,
Чтоб тебя дождались дома
Все-все близкие твои.

Военная техника
Военная техника
Freepic

Поздравления с Днем военного автомобилиста в смс

Военный автомобилист —
Призванье непростое.
Пусть путь всегда ваш будет чист,
А время золотое

К вам обязательно придет,
Неся удачу, счастье.
И пусть авто не подведет,
Не встретятся ненастья!

Военным автомобилистам
Желаем в этот праздник много:
Чтоб в жизни не было препятствий,
Чтоб ровною была дорога,
Пусть берегут свое здоровье,
Подчас опасна их работа,
Пусть дома ждут всегда родные
И окружают их заботой!

Автомобилист военный,
Очень ценится твой труд,
Пусть в работе, непременно,
Риски стороной пройдут!

Мимо пролетят снаряды,
Друга выручит рука,
А солидные награды
Грудь украсят на века!

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