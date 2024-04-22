С Днем Земли я поздравленья Шлю планете голубой! Чистым, мирным и прекрасным Будет пусть наш дом родной. Пусть сияют в травах росы, Реки воды пусть несут. Пусть в гармонии с природой Люди на Земле живут. Солнце Землю согревает Благодатным пусть теплом. Я желаю, чтоб все вместе Берегли мы общий дом.

Пора поздравить всю планету,

Об этом знают все на свете,

Забыть нельзя про дату эту.

Да, это мы за всё в ответе!

Работать в праздник, спросишь, можно?

А в этот — можно, даже нужно!

Ведь сделать чище мир — не сложно!

Очистим этот мир мы дружно!

Когда Земля вздохнет свободно...

... мы знаем, она это может!

Работать в праздники — не модно,

Уборку сделать нужно всё же!