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Жизнь

День Земли. Поздравления в прозе, стихах и смс

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 22 апреля Всемирного Дня земли. В этот день все население планеты должно вспомнить, что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке. В честь важного праздника altapress.ru подготовил поздравления в стихах и смс.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

Поздравления с Днем Земли в стихах

С Днем Земли я поздравленья
Шлю планете голубой!
Чистым, мирным и прекрасным
Будет пусть наш дом родной.

Пусть сияют в травах росы,
Реки воды пусть несут.
Пусть в гармонии с природой
Люди на Земле живут.

Солнце Землю согревает
Благодатным пусть теплом.
Я желаю, чтоб все вместе
Берегли мы общий дом.

Пора поздравить всю планету,
Об этом знают все на свете,
Забыть нельзя про дату эту.
Да, это мы за всё в ответе!
Работать в праздник, спросишь, можно?
А в этот — можно, даже нужно!
Ведь сделать чище мир — не сложно!
Очистим этот мир мы дружно!
Когда Земля вздохнет свободно...
... мы знаем, она это может!
Работать в праздники — не модно,
Уборку сделать нужно всё же!

Земля, великая планета,
Мы — гости на её просторах,
Беречь огромный дом наш этот
Нужно не просто в разговорах.

Не засорять моря и реки,
И фильтры ставить на заводах.
Пусть крепнет в каждом человеке
Ответственность за всю природу!

Поздравления с Днем Земли в смс

К нам всегда добра безмерно
Наша матушка-земля.
Призываю оглянуться
И помочь ей вас, друзья.

Будем добрыми давайте,
Сохраним ее покой.
Будет пусть она цветущей,
Замечательной такой.

Весну и цветущее лето
На крыльях птицы принесли.
Сегодня праздник у планеты.
Я поздравляю с Днем Земли!

С Днем Земли вас поздравляю,
Ну-ка, погасите свет,
Ведь ценнее сил природы
Ничего, ребята, нет.

Пусть лишь только процветает
Наша славная земля.
Всем добра и позитива
Пожелаю нынче я.

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