День знаний - 1 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем знаний в смс
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
Приходит к нам День знаний
Под ручку с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С осенним первым днем!
Пусть новый год учебный
Удачу принесет,
Успехи, вдохновение
И творчества полет!
Что в День знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все заданья выполнять
Только на оценку «пять».
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха!
Поздравления с Днем знаний в прозе
Светлый и теплый праздник — День знаний! Пусть он принесет радость от нового учебного года, много интересных задач и миллионы верных решений, солнце в глазах и счастье в душе!
В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.
С Днём знаний! Желаю успешного учебного года без трудностей и лени, желаю, чтобы каждый день был наполнен интересом и весельем, желаю от этого года взять большой багаж знаний и немалый рюкзак радостных событий.
Поздравления с Днем знаний в стихах
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Познать, запомнить всё на свете,
Обдумать всё и всё понять,
За всё на свете быть в ответе —
День знаний празднуем опять!
Раз праздник есть — он, значит, нужен,
А был бы повод в сентябре...
Вот желтый лист опять закружит
Осенний день в календаре.
Когда нужны и ум и знания
... а значит и жива душа...
Родится мир, сквозь испытания
Упорно к мудрости спеша!
Открывает школа двери,
И звонок уже звенит.
Убегая с каруселей,
В школу детвора спешит.
Пожелать хочу успеха
И в учебе, и в делах,
Больше радости и смеха,
Больше веры в чудеса.
Чтоб учеба − на отлично,
Чтоб здоровье — на ура!
И удачи безграничной,
И бескрайнего добра!