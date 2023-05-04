4 мая
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Жизнь

День «Звездных войн» — 4 мая. Традиции и история праздника

Оригинальная трилогия Джорджа Лукаса «Звездные войны», которая выходила в 70−80-е годы, положила начало целому направлению кинематографа. В России и во всем мире принято отмечать день этой легендарной саги 4 мая.

"Звездные войны"
"Звездные войны"
Кадр из фильма

Почему День «Звездных войн» отмечают 4-го мая

Дата праздника связана с каламбуром. Знаменитая фраза «Да пребудет с тобой сила!» на английском звучит так: «May the force be with you!»

May можно перевести на русский как архаичную частицу «да». А force — сила.

При этом в английском языке есть созвучное числительное fourth — «четвертый». Поклонники переиначили фразу: May the fourth be with you! — «Да пребудет с тобой четвертое мая».

Мем закрепился уже после выхода первой (4−6 эпизоды) и второй трилогий (1−3 эпизоды). 4 мая 2011 года в канадском Торонто прошел первый фестиваль «Звездных войн» привязанный именно к появившейся дате.

А через два года компания Disney — ей сейчас принадлежат права на космическую франшизу — официально признала 4 мая в качестве официального праздника «Звездных войн».

&quot;Звездные войны. Пробуждение силы&quot;.
«Звездные войны. Пробуждение силы».
Открытые источники в Интернете

Традиции праздника

В Европе и на Американском континенте День «Звездных войн» — это всегда большой фестиваль, тематические дни в парках, конференции авторов и фанатов серии. А еще устраивают кинопоказы.

В России же все проходит более скромно. День «Звездных войн» у нас поддерживают разные заведения общепита (предлагают особое меню и проводят вечеринки), телеканалы (демонстрируя старые и новые части), а также пользователи соцсетей.

&quot;Звездные войны&quot;
«Звездные войны»
Кадр из фильма

Как можно отпраздновать День «Звездных войн»

  • Косплей. Изготовить костюмы и атрибутику персонажей кинофраншизы: джедайские мечи, костюмы штурмовиков, шлем Дарта Вейдера. Самые смелые наряжаются в магистра Йоду и лохматых гигантов вуки.
  • Саберфайтинг. Это бои на световых мечах. Поклонники разыгрывают эффектные бои с акробатикой и взмахами светящихся бутафорских мечей.
  • Квесты на основе мифической вселенной. Задания на логику и сообразительность в замкнутой локации или по всему городу проводят фанатские организации.
  • Настольные игры. Самые известные и каноничные X-Wing Miniatures Game, Star Wars Armada и Imperial Assault. По ним проводят турниры в России.

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