Депутат-единоросс посоветовал работать малярами, если не хватило мест в Госдуме и «Газпроме»

Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике, единоросс Сергей Вострецов, комментируя агентству « Ридус » собственный законопроект, обязывающий неработающих россиян самостоятельно платить за себя соцвзносы, депутат посетовал, что к нему «на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу».

«Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто виноват, что они такие белоручки? Не можешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками — иди работай руками и плати налоги», — заявил законодатель.

Представитель партии власти отметил, что всем обладателям дипломов не хватит места в «Газпроме», пишет znak.com.

«Любой человек — вот даже вы, — наверняка хотели бы работать в Госдуме. Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А тем, кому это было почему-то не надо — тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет», — сказал депутат.

Что известно о депутате

Ранее Вострецов разработал законопроект, обязывающий неработающих россиян самостоятельно платить за себя взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. До этого он выступал с законодательной инициативой о лишении родительских прав тех граждан, чьи дети более двух раз поучаствовали в несанкционированных митингах. Вострецов также предлагает штрафовать родителей, если их несовершеннолетние дети участвуют в несанкционированных митингах.

Спорные высказывания

В последнее время российские чиновники позволяют себе весьма спорные высказывания, которые все чаще критикуются обществом. Так, например, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то причина не в том, что цены высокие, а в том, что молодые люди мало зарабатывают.

А свердловская чиновница Ольга Глацких получила известность после того, как заявила, будто государство молодым людям «в принципе ничего не должно». «Государство не просило родителей вас рожать», — сказала Глацких, после чего была отстранены от должности начальника департамента молодежной политики.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, переписываясь с местной жительницей Анной Власовой под постом в соцсети «ВКонтакте» по поводу закрытия детсадов, заявил, что обращаться к нему за помощью «бесполезно», ведь о детях Власовой «должен думать их отец».

В помощь чиновникам

В России предложили создать комиссию, чтобы объяснять населению высказывания чиновников — с такой инициативой в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Депутат таким образом отреагировал на бурное обсуждение в соцсетях слов свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что государство не помогает молодежи.