6 сентября
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Жизнь

Депутат Госдумы помог многодетной семье, которой отказали три раза, получить детские пособия

Депутат Госдумы Александр Терентьев помог семье с пятью детьми получить детские пособия после трех отказов ПФР.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

Многодетной семье из Благовещенского района Алтайского края специалисты ПФР трижды отказали в пособии на детей от 8 до 17 лет. В управлении объяснили, что причина отказа — превышение прожиточного минимума на одного члена семьи.

Однако, по словам матери семейства, их обеспечивает только отец. А его заработная плата всего 16 тыс. рублей. Мама же — домохозяйка и занимается воспитанием пятерых детей.

«Посчитали в доход по 10 тыс. рублей, которые были разовые, то есть ковидные. И по 5 тыс. рублей на подготовку детей к школе», — перечисляет женщина.

Эти поступления не учитываются в доход при назначении этого пособия, но им учли.

Многодетная мать обратилась за помощью к Александру Терентьеву. Он направил запрос в краевое отделение ПФР.

Там специалисты обнаружили, что ПФР трижды отказало многодетной семье по ошибке.

«Некорректная загрузки данных ЕГИССО о мерах социальной поддержки (задвоение выплат)», — объяснили в ПФР в ответе.

После запроса депутата Госдумы систему проверили вручную. Теперь заявителям положено пособие в размере 100% на обоих несовершеннолетних детей.

Семья уже получила выплаты с апреля по август.

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