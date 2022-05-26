Депутаты-социалисты призвали проанализировать ситуацию на строительном рынке. Госдума приняла протокольное поручение

На пленарном заседании в среду, 25 мая, депутаты Госдумы приняли протокольное поручение комитету по строительству и ЖКХ запросить информацию в Правительстве РФ о сложившейся ситуации на строительном рынке, связанной с резким снижением покупательского спроса на квартиры в новостройках, а также предоставления информации о дополнительных мерах по стабилизации этой ситуации.

Авторы протокольного поручения — депутаты Госдумы фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Олег Нилов, Александр Аксененко, Николай Новичков и Александр Терентьев.

Представляя проект протокольного поручения, депутат Александр Аксененко отметил, что в апреле 2022 года зафиксирован резкий спад покупательского спроса на квартиры в новостройках. По сравнению с мартом 2022 года объем выданных граждан ипотечных кредитов снизился почти в 4 раза. В некоторых субъектах покупательская активность снизилась на 97−99%. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки Правительства и стабилизации строительного рынка, отрасль продолжает испытывать трудности.

Александр Терентьев. Дмитрий Лямзин

«Чтобы завтра наши стройки не встали, нужно действовать и действовать решительно уже сегодня, — уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — та картина, которую сегодня мы наблюдаем в отрасли наглядное доказательство тому, что принимаемые меры недостаточны. А перспективы, увы, очень плачевны — это и массовое банкротство строительных компаний, недострои, обманутые дольщики, потеря рабочих мест, а строительная отрасль считается одной из самых емких по количеству занятых граждан».

Именно по этой причине депутаты социалисты и предложили запросить у Правительства РФ реальные статистические данные, в том числе с учетом влияния на эту ситуацию факторов роста цен на жилье и на строительные материалы.

Протокольное поручение было одобрено и профильным думским комитетом, не было возражений и от других парламентариев.