Новый 2023 год наступит уже через два месяца. Праздничную атмосферу можно почувствовать уже в ноябре — стоит только посмотреть на витрины магазинов. Столько игрушек, гирлянд и мишуры, что разбегаются глаза! Altapress.ru предлагает и вам пропитаться духом Нового года и оценить праздничный ассортимент.

Главное украшение Нового года — это, конечно, кролик, символ 2023 года. Он смотрит на покупателей с ярких тарелок, полотенец и теплых носков. А при желании можно и самим стать праздничным зайчиком, прикупив белые ушки и стильные «кроличьи» очки.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru

Совсем как в стихотворении: «Десять маленьких зайчат сидят на полке и молчат».

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru

Раз уж мы говорим стихами, то обязательно вспомним песенку про елочку. Магазины предлагают пушистых красавиц на любой вкус. Наряженные и посеребренные снегом, большие и такие маленькие, что их можно положить в карман.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru

Завезли и новогодние сладости. Есть даже пряничный паровозик.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru

А вот выставили целые батареи новогодних шаров. Если боитесь, что ваш кот в очередной раз уронит елку, то магазины предлагают мягкие игрушки.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула Предоставлено altapress.ru

Пропитайтесь и вы атмосферой праздника, посмотрев наши фото.