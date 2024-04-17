Дети, свадьба, рок-н-рол. Как пройдет третья Алтайская неделя моды, и чем удивят зрителей сибирские дизайнеры

Алтайский край вновь расцветет яркими красками на Межрегиональном фестивале Altai fashion week в апреле. Показать свои коллекции приедут 30 дизайнеров со всего края и за его пределами. Журналистам показали первые костюмы и рассказали подробности мероприятия.

От локального вечера до межрегионального конкурса

Алтайская неделя моды проходит в Барнауле уже третий год подряд. Для ее организаторов - профессиональных моделей и руководителей модельных агентств Маргариты Пикалиной и Виктории Труевцевой - это повод для гордости. Со времени первого показа в 2022 году мероприятие выросло в масштабах и стало известно за пределами края.

Цифры говорят сами за себя. Если раньше для фэшн-недели готовили 20 моделей, то сегодня их - больше ста, указывают организаторы. "Только детей у нас 64 участника!" - подчеркивает Маргарита.

"В первый год у нас даже не было конкурса дизайнеров - он появился только на втором фестивале. Тогда участвовали всего 10 человек. А сегодня на конкурс заявки подали 37 профессионалов, и почти все приедут. Этот год побил все рекорды по участникам!" - поделились организаторы.

Изменилась к третьему фестивалю и локация мероприятия. Напоминаем, что в прошлом году оно проходило в ТЦ «Гранд Арена». Настроение недели соответствовала помещению. Модные коллекции были выдержаны в стилях гранж и лофт, которые отличаются своей дерзостью, современностью и элегантностью в простом.

"В этом году мы поменяли место, а вместе с ней и тему недели. Показы будут проходить в банкетном зале Royal park. Там совершенно другая атмосфера - легкая, цветущая, весенняя", - рассказывает Маргарита.

Дизайнеры и модели начинают готовиться к Алтайской неделе моды за месяц и честно признаются - ждут ее с нетерпением. Ведь это возможность показать себя, свое творчество, приобрести полезные знакомства и наладить сотрудничество.

"Такие мероприятия дают понять не только российский дизайнерам, но и простым людям, что мода в нашей стране еще не умерла, как многие думают, - считает Денис Веснин, стилист и креативный продюсер бренда "Минор". - В Алтайском крае она только начинает развиваться - еще маленькими, но уже уверенными шажочками".

Показ на алтайской неделе моды. Ирина Пергаева.

Мода - это семейное

Показать свое мастерство приедут дизайнеры из разных уголков страны: Бийска, Рубцовска, Томска, Междуреченска и Горно-Алтайска. Среди них есть бренды, уже успевшие заявить о себе на всю страну, и новички в модельном бизнесе.

Из 37 заявок в конкурсе будут участвовать 35 человек. Каждый из них собирается бороться за достойную награду в профессиональном конкурсе. Призов в этом году будет несколько:

участие в конкурсе дизайнеров в Санкт-Петербурге, главный победитель которого поедет в Италию;

участие в конкурсе дизайнеров в Иркутске, главный победитель которого поедет в Москву или Китай;

участие во всероссийском конкурсе "Леди Евразия", который пройдет в Горном Алтае;

"фотосессия под ключ" в российском глянцевом журнале Vmode;

обучение на курсах по дизайну в Алтайском государственном университете.

Победитель прошлого года, София Звягина выиграла обучение на курсе "Приемы цифровой визуализации в фэшн-индустрии" в АлтГУ.

"Я занимаюсь графическим дизайном, поэтому обучение в университете помогло мне ближе познакомиться с современными технологиями, которые применяются в моде. Я словно заново открыла для себя мир фэшн-индустрии. Сейчас я применяю новые знания при разработке одежды, а также наш семейный бренд использует их для ведения социальных сетей", - рассказывает собеседница.

Показ на алтайской неделе моды. Ирина Пергаева.

София еще молодой дизайнер, но уже разрабатывает вместе со своей мамой, Натальей Звягиной семейный бренд одежды "Гладиолус". Он известен своей линейкой одежды в стиле Pret-a-porter. Для нее характерна простота линий и максимальный комфорт при ношении. Одежда рассчитана на массового потребителя и может производиться в промышленных масштабах.

Денис Веснин и Роза Тимошенко, представители бренда "Минор", участвуют в Алтайской неделе моды уже второй раз. Их бренд предоставляет различную стильную и оригинальную одежду на любой случай жизни. "Наша одежда не только грамотно дополняет образ, но и подчеркивает индивидуальность своего обладателя", - указывают дизайнеры.

"В прошлом году мы не одержали победу, но получили колоссальный опыт. Каждый день мы тщательно прорабатываем различные образы, чтобы показать жителям Алтая, какой может быть российская мода - стильной, яркой и классной", - рассказывает Денис Веснин.

Показ на алтайской неделе моды. Ирина Пергаева.

Алтай стильный

Altai fashion week будет длиться три дня, с 19 по 21 апреля. Программа - насыщенная. В первый день стартует открытие Алтайской недели моды.

Во второй — запланирован конкурс дизайнеров. 20 межрегиональных брендов покажут свои новые коллекции. Запланированы показы повседневных, вечерних, нестандартных и национальных костюмов. В этот же день пройдет первый Fashion вечер, куда можно будет попасть только по билетам. Здесь известные дизайнеры продемонстрируют новинки вне конкурса.

Заключительный день носит название Wedding day - "Свадебный день". Зрителей познакомят с новой коллекцией свадебных платьев и праздничной женской одежды. Также в этот день пройдут показы детской моды.

"Нам важно показать, что наши дизайнеры могут и умеют производить качественную и красивую одежду, которая не уступает мировым брендам", - заявляет Маргарита.

Самое важное - в нашем Telegram-канале