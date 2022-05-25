Детский праздник и игрушки за 1 рубль: в новом «Галамарте» в Барнауле

Выбирайте: изящные куклы и интерактивные умные игрушки, увлекательные конструкторы, творческие наборы, книги и пазлы, мягкие игрушки или шикарные суперпроходимые радиоуправляемые машины — настоящий хит народного магазина. Также в этот день для самых маленьких будет работать анимация и мастер-классы, а победители конкурса детских рисунков получат подарки (для участия в конкурсе просто принесите рисунок своего ребенка в магазин с 28 по 31 мая).
Кроме того, в разные дни здесь будут действовать ШОК-цены:
- 4 июня: 3,3 кг стирального порошка BiMAX — 149 рублей, электрический чайник — 399 рублей.
- 11 июня: швабра — 139 рублей, сковорода — 399 рублей.
Также с 28 мая по 28 июня каждый вторник и четверг здесь будет проходить акция «Счастливые дни в «Галамарте»*. Совершайте покупку от 555 рублей, крутите колесо удачи и получайте подарки: например, внушительную скидку, сувенир или подарок.
«Галамарт» — это стабильно низкие цены на весь ассортимент: от хозтоваров — до посуды, от игрушек — до бытовой техники. Всего здесь более 7 000 разнообразных товаров для дома, а каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи. Шопинг в удовольствие — каждый день!
Адрес: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 А, 2 этаж.
Часы работы: 09.00−20.00
Сайт: www.galamart.ru
* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Свердловская обл, г Екатеринбург. Акция действительна