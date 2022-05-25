Детский праздник и игрушки за 1 рубль: в новом «Галамарте» в Барнауле

28 мая в Барнауле открывается новый народный магазин «Галамарт» , где можно купить любые товары для дома и отдыха по самым доступным ценам. А в честь открытия здесь будут действовать также выгодные и весьма приятные акции: так, 1 июня — в День защиты детей — любая вторая игрушка обойдется вам всего в 1 рубль . Адрес магазина: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 А, 2 этаж.

Выбирайте: изящные куклы и интерактивные умные игрушки, увлекательные конструкторы, творческие наборы, книги и пазлы, мягкие игрушки или шикарные суперпроходимые радиоуправляемые машины — настоящий хит народного магазина. Также в этот день для самых маленьких будет работать анимация и мастер-классы, а победители конкурса детских рисунков получат подарки (для участия в конкурсе просто принесите рисунок своего ребенка в магазин с 28 по 31 мая).

Кроме того, в разные дни здесь будут действовать ШОК-цены: 4 июня: 3,3 кг стирального порошка BiMAX — 149 рублей , электрический чайник — 399 рублей.

электрический чайник — 399 рублей. 11 июня: швабра — 139 рублей , сковорода — 399 рублей.

Детский праздник и игрушки за 1 рубль. Фото: архив торговой сети «Галамарт» Детский праздник и игрушки за 1 рубль. Фото: архив торговой сети «Галамарт» Детский праздник и игрушки за 1 рубль. Фото: архив торговой сети «Галамарт»

Также с 28 мая по 28 июня каждый вторник и четверг здесь будет проходить акция «Счастливые дни в «Галамарте»*. Совершайте покупку от 555 рублей, крутите колесо удачи и получайте подарки: например, внушительную скидку, сувенир или подарок.

«Галамарт» — это стабильно низкие цены на весь ассортимент: от хозтоваров — до посуды, от игрушек — до бытовой техники. Всего здесь более 7 000 разнообразных товаров для дома, а каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи. Шопинг в удовольствие — каждый день!

Детский праздник и игрушки за 1 рубль. Фото: архив торговой сети «Галамарт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 А, 2 этаж.

Часы работы: 09.00−20.00

Сайт: www.galamart.ru