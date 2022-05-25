25 мая
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Жизнь

Детский праздник и игрушки за 1 рубль: в новом «Галамарте» в Барнауле

28 мая в Барнауле открывается новый народный магазин «Галамарт», где можно купить любые товары для дома и отдыха по самым доступным ценам. А в честь открытия здесь будут действовать также выгодные и весьма приятные акции: так, 1 июня — в День защиты детей — любая вторая игрушка обойдется вам всего в 1 рубль. Адрес магазина: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 А, 2 этаж.

Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Фото: архив торговой сети «Галамарт»

Выбирайте: изящные куклы и интерактивные умные игрушки, увлекательные конструкторы, творческие наборы, книги и пазлы, мягкие игрушки или шикарные суперпроходимые радиоуправляемые машины — настоящий хит народного магазина. Также в этот день для самых маленьких будет работать анимация и мастер-классы, а победители конкурса детских рисунков получат подарки (для участия в конкурсе просто принесите рисунок своего ребенка в магазин с 28 по 31 мая).

Кроме того, в разные дни здесь будут действовать ШОК-цены:

  • 4 июня: 3,3 кг стирального порошка BiMAX — 149 рублей, электрический чайник — 399 рублей.
  • 11 июня: швабра — 139 рублей, сковорода — 399 рублей.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Фото: архив торговой сети «Галамарт»
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Фото: архив торговой сети «Галамарт»
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Фото: архив торговой сети «Галамарт»

Также с 28 мая по 28 июня каждый вторник и четверг здесь будет проходить акция «Счастливые дни в «Галамарте»*. Совершайте покупку от 555 рублей, крутите колесо удачи и получайте подарки: например, внушительную скидку, сувенир или подарок.

«Галамарт» — это стабильно низкие цены на весь ассортимент: от хозтоваров — до посуды, от игрушек — до бытовой техники. Всего здесь более 7 000 разнообразных товаров для дома, а каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи. Шопинг в удовольствие — каждый день!

Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Детский праздник и игрушки за 1 рубль.
Фото: архив торговой сети «Галамарт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 А, 2 этаж.
Часы работы: 09.00−20.00
Сайт: www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Свердловская обл, г Екатеринбург. Акция действительна 28.06.22 г. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00 и на сайте www.galamart.ru. Информация на изображениях может отличаться от действительной.

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