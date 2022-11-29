Девчонки визжали и жамкали мыльницы. Как в Барнауле прошел концерт Димы Билана после проигрыша на «Евровидении»

Толпа девчонок ждала, когда ее пропустят на трибуны, прижимаясь к металлической решетке стадиона. Как сообщала наша редакция в то время, первоначально концерт Димы Билана планировали провести во Дворце зрелищ и спорта, зал которого вмещал 4 тыс. зрителей. На стадионе же могли разместиться более 13 тыс. человек.
Именно из-за этого переноса девчонкам пришлось подождать выступление любимого Димочки два лишних часа.
«Организаторы концерта документально не согласовали свои действия с пожарно-спасательным отрядом», — сообщала Елена Гаврилова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.
О том, что концерт Билана состоится на стадионе сотрудники МЧС узнали из афиш. За несколько часов до выступления к «Динамо» прибыл боевой расчет и пожарная машина по личной инициативе начальника пожарно-спасательного отряда Барнаула. Перед тем как начать программу, певец, выйдя на сцену, поблагодарил службу за задержку концерта и риск срыва.
Выступление обещало быть зажигательным. Как рассказывала Гаврилова, в шоу планировали использовать фейерверки в виде фонтанов. Но в тот день сила ветра была в два раза больше допустимых пяти метров в секунду. Поэтому пожарные запретили все спецэффекты.
Но зрителям было весело и без них. Судя по фотографиям, девчонки кричали и пытались запечатлеть на мыльницы «ночного хулигана» с огромной пряжкой «Lord» на джинсовом комбинезоне. Некоторые предусмотрительные зрительницы захватили бинокли, а предприимчивые барнаульцы — наблюдали за концертом с верхних этажей домов.
Какие песни мог петь Дима Билан на концерте в 2006 году
«Я ночной хулиган»
«Малыш»
«Я так люблю тебя»
«Мулатка»
«На берегу неба»
«Это была любовь»
«Время-река»
«Невозможное возможно»
«Newer Let You Go»
Премии, который Билан получил в 2006 году
Премия «Золотая Шарманка» — награды: «Лучший дуэт», «Исполнитель года»
«Россиянин года» — награда: «Надежда России»
Премия «World Music Awards 2006» — награда: «Самый продаваемый Артист России» (Лондон — Великобритания)
И многие другие.
В тот концертный сезон барнаульцы принимали «Фабрику звезд — 6», группы «Мираж» и «Непара».
Фотографии с юбилейного концерта сорокалетнего Димы Билана мы публиковали здесь.