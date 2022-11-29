29 ноября
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Жизнь

Девчонки визжали и жамкали мыльницы. Как в Барнауле прошел концерт Димы Билана после проигрыша на «Евровидении»

Лауреат премии «Золотая шарманка» и тогда еще почти победитель «Евровидения» Дима Билан в 2006 году приехал в Барнаул. Сентябрьским вечером 25-летний артист выступил на стадионе «Динамо». Какими были «Лучший Fashion певец-2006» и его фанатки — увидите в фоторепортаже altapress.ru.

Концерт Димы Билана на стадионе "Динамо" в 2006 году.
Концерт Димы Билана на стадионе "Динамо" в 2006 году.
Дмитрий Кудрявцев.

Толпа девчонок ждала, когда ее пропустят на трибуны, прижимаясь к металлической решетке стадиона. Как сообщала наша редакция в то время, первоначально концерт Димы Билана планировали провести во Дворце зрелищ и спорта, зал которого вмещал 4 тыс. зрителей. На стадионе же могли разместиться более 13 тыс. человек.

Именно из-за этого переноса девчонкам пришлось подождать выступление любимого Димочки два лишних часа.

«Организаторы концерта документально не согласовали свои действия с пожарно-спасательным отрядом», — сообщала Елена Гаврилова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О том, что концерт Билана состоится на стадионе сотрудники МЧС узнали из афиш. За несколько часов до выступления к «Динамо» прибыл боевой расчет и пожарная машина по личной инициативе начальника пожарно-спасательного отряда Барнаула. Перед тем как начать программу, певец, выйдя на сцену, поблагодарил службу за задержку концерта и риск срыва.

Выступление обещало быть зажигательным. Как рассказывала Гаврилова, в шоу планировали использовать фейерверки в виде фонтанов. Но в тот день сила ветра была в два раза больше допустимых пяти метров в секунду. Поэтому пожарные запретили все спецэффекты.

Но зрителям было весело и без них. Судя по фотографиям, девчонки кричали и пытались запечатлеть на мыльницы «ночного хулигана» с огромной пряжкой «Lord» на джинсовом комбинезоне. Некоторые предусмотрительные зрительницы захватили бинокли, а предприимчивые барнаульцы — наблюдали за концертом с верхних этажей домов.

Концерт Димы Билана на стадионе &quot;Динамо&quot; в 2006 году.
Концерт Димы Билана на стадионе «Динамо» в 2006 году.
Дмитрий Кудрявцев.

Какие песни мог петь Дима Билан на концерте в 2006 году

«Я ночной хулиган»

«Малыш»

«Я так люблю тебя»

«Мулатка»

«На берегу неба»

«Это была любовь»

«Время-река»

«Невозможное возможно»

«Newer Let You Go»

Премии, который Билан получил в 2006 году

Премия «Золотая Шарманка» — награды: «Лучший дуэт», «Исполнитель года»

«Россиянин года» — награда: «Надежда России»

Премия «World Music Awards 2006» — награда: «Самый продаваемый Артист России» (Лондон — Великобритания)

И многие другие.

В тот концертный сезон барнаульцы принимали «Фабрику звезд — 6», группы «Мираж» и «Непара».

Фотографии с юбилейного концерта сорокалетнего Димы Билана мы публиковали здесь.

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